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Спасатели помогли женщине

Спасатели донесли 200-килограммовую женщину до машины скорой в Новосибирске

3 ноября 2023, 08:16
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Спасатели помогли женщине
Спасатели в Новосибирске помогли транспортировать женщину весом 200 килограмм до машины скорой помощи на улице Твардовского.

В Новосибирске медицинским работникам потребовалась помощь спасателей, чтобы доставить пациентку весом около 200 килограмм до скорой помощи.

Инцидент произошел на улице Твардовского в Первомайском районе города, о чем сообщили в ВК-группе «МАСС».

Спасатели успешно спустили 68-летнюю женщину с девятого этажа и передали ее медицинскому персоналу, который всё время был рядом и наблюдал за состоянием пациентки.

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#Общество#Новосибирск#МАСС#Эмилия Губарева#Спасатели МАСС
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