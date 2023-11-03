Спасатели донесли 200-килограммовую женщину до машины скорой в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В Новосибирске медицинским работникам потребовалась помощь спасателей, чтобы доставить пациентку весом около 200 килограмм до скорой помощи.
Инцидент произошел на улице Твардовского в Первомайском районе города, о чем сообщили в ВК-группе «МАСС».
Спасатели успешно спустили 68-летнюю женщину с девятого этажа и передали ее медицинскому персоналу, который всё время был рядом и наблюдал за состоянием пациентки.