Арест и уголовное дело: чем закончилась история с проткнутой вилами головой

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Мужчина, проткнувший вилами голову своего знакомого, заключен под стражу, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, рассказали в управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области. Как установили следователи, ссора между знакомыми на автостоянке в Калининском районе Новосибирска переросла в драку. Подозреваемый бил своего оппонента руками и ногами, нанося удары «в жизненно важные органы». А после пронзил его голову вилами.
Операцию по удалению вил из головы пострадавшего осуществили спасатели МАСС совместно с хирургами одной из новосибирских больниц 3 ноября.