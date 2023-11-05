Арест и уголовное дело: чем закончилась история с проткнутой вилами головой

Мужчина, проткнувший вилами голову своего знакомого, заключен под стражу, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, рассказали в управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области. Как установили следователи, ссора между знакомыми на автостоянке в Калининском районе Новосибирска переросла в драку. Подозреваемый бил своего оппонента руками и ногами, нанося удары «в жизненно важные органы». А после пронзил его голову вилами.