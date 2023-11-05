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Published Сегодня, 05:21

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Updated Сегодня, 05:23

Знакомые поссорились на автостоянке

Арест и уголовное дело: чем закончилась история с проткнутой вилами головой

5 ноября 2023, 05:21
Фото: 1MI
Знакомые поссорились на автостоянке

В Новосибирске арестован мужчина, проткнувший вилами голову знакомого

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Мужчина, проткнувший вилами голову своего знакомого, заключен под стражу, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, рассказали в управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области. Как установили следователи, ссора между знакомыми на автостоянке в Калининском районе Новосибирска переросла в драку. Подозреваемый бил своего оппонента руками и ногами, нанося удары «в жизненно важные органы». А после пронзил его голову вилами.

Операцию по удалению вил из головы пострадавшего осуществили спасатели МАСС совместно с хирургами одной из новосибирских больниц 3 ноября.

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#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Арест#Вилы
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