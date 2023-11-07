Житель Новосибирской области погиб на СВО — с ним простятся в Доме культуры

«9 ноября 2023 года состоится прощание с Прудниковым Сергеем Петровичем 27 января 1979 года рождения. Оно будет проходить в Доме культуры села Вознесенка. Начало траурного митинга — в 12.30», — сообщается на официальной странице администрации Венгеровского района в социальной сети «ВКонтакте».