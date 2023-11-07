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Погибшему было 44 года

Житель Новосибирской области погиб на СВО — с ним простятся в Доме культуры

7 ноября 2023, 07:51
Фото: ВК / Администрация Венгеровского района
Погибшему было 44 года

В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО бойцом Сергеем Прудниковым

В Венгеровском районе простятся с местным жителем Сергеем Прудниковым. Мужчина погиб в зоне СВО.

Сообщается о гибели мужчины 1 ноября в ходе выполнения боевых задач. Подробности гибели не разглашаются.

«9 ноября 2023 года состоится прощание с Прудниковым Сергеем Петровичем 27 января 1979 года рождения. Оно будет проходить в Доме культуры села Вознесенка. Начало траурного митинга — в 12.30», — сообщается на официальной странице администрации Венгеровского района в социальной сети «ВКонтакте».

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#Погиб#СВО#Участник СВО#Александр Ляхов
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