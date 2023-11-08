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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Подозреваемая в изуверстве находится под домашним арестом

Изрезанная под Новосибирском девочка рассказала новые детали происшествия

8 ноября 2023, 08:35
Фото: Midjourney
Подозреваемая в изуверстве находится под домашним арестом

В Новосибирской области изрезанная девочка рассказала новые детали трагедии

Изрезанную в лесу рядом с Кудряшовским сельсоветом девочку выписали из больницы. Недавно со школьницей пообщались журналисты.

Как сообщают «Вести Новосибирск», школьница рассказала, что поначалу они со знакомой много шутили, но потом подозреваемая неожиданно замолчала и стала надевать перчатки. Жертва заметила нож, но не успела убежать.

По словам девочки, ее четырнадцатилетняя знакомая начала наносить резкие удары по лицу канцелярским ножом. Затем начала слизывать кровь и хотела отрезать язык. Причиной зверств стало то, что пострадавшая «во всем лучше».

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Затем школьница долго смотрела, как ее одноклассница истекает кровью. К счастью, несчастная смогла вызвать экстренную помощь. Юную сибирячку пришлось отправить в реанимацию. Сейчас ей понадобится несколько пластических операций и психологическая реабилитация.

«Никому нельзя доверять. Не знаешь, что за люди тебе встретятся», — сетует школьница.

При этом подозреваемая сейчас находится под домашним арестом. Родители пострадавшей девочки в ужасе от решения суда.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Нападение#Подросток#Школьница#Домашний арест#Александр Ляхов
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