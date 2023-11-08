Изрезанная под Новосибирском девочка рассказала новые детали происшествия

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Как сообщают «Вести Новосибирск», школьница рассказала, что поначалу они со знакомой много шутили, но потом подозреваемая неожиданно замолчала и стала надевать перчатки. Жертва заметила нож, но не успела убежать.
По словам девочки, ее четырнадцатилетняя знакомая начала наносить резкие удары по лицу канцелярским ножом. Затем начала слизывать кровь и хотела отрезать язык. Причиной зверств стало то, что пострадавшая «во всем лучше».
Затем школьница долго смотрела, как ее одноклассница истекает кровью. К счастью, несчастная смогла вызвать экстренную помощь. Юную сибирячку пришлось отправить в реанимацию. Сейчас ей понадобится несколько пластических операций и психологическая реабилитация.
«Никому нельзя доверять. Не знаешь, что за люди тебе встретятся», — сетует школьница.
При этом подозреваемая сейчас находится под домашним арестом. Родители пострадавшей девочки в ужасе от решения суда.