Новосибирец избавился от машины, сдав ее на металлолом: он снова попал под суд

В июле 2023 года Купинский районный суд огласил приговор сибиряку за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему назначили 250 часов обязательных работ, лишили права управления автомобилем на два года и конфисковали его в пользу государства. Однако автомобиля так и не получили, поскольку новосибирец сдал его в пункт приема металлолома.