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В Новосибирской области мужчина незаконно сдал свой автомобиль на металлолом

Новосибирец избавился от машины, сдав ее на металлолом: он снова попал под суд

8 ноября 2023, 06:14
Фото: Midjourney

В Новосибирской области мужчина незаконно сдал свой автомобиль на металлолом

Мужчина из Новосибирской области, который был осужден за пьяное вождение и лишен права управления транспортным средством, сдал свой автомобиль на металлолом.

В Новосибирской области житель Купинского района сдал свой автомобиль на металлолом и в результате оказался в суде. В 2022 году транспортное средство мужчины было арестовано из-за пьяного вождения. Однако до решения суда, полиция передала автомобиль обвиняемому для хранения.

В июле 2023 года Купинский районный суд огласил приговор сибиряку за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему назначили 250 часов обязательных работ, лишили права управления автомобилем на два года и конфисковали его в пользу государства. Однако автомобиля так и не получили, поскольку новосибирец сдал его в пункт приема металлолома.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Теперь мужчину обвиняют в незаконных действиях в отношении имущества, которое подлежало описи или аресту, а также конфискации.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Суд#Автомобиль#Уголовное дело#Эмилия Губарева#Металлолом
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