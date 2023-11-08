Новосибирец избавился от машины, сдав ее на металлолом: он снова попал под суд

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В Новосибирской области житель Купинского района сдал свой автомобиль на металлолом и в результате оказался в суде. В 2022 году транспортное средство мужчины было арестовано из-за пьяного вождения. Однако до решения суда, полиция передала автомобиль обвиняемому для хранения.
В июле 2023 года Купинский районный суд огласил приговор сибиряку за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему назначили 250 часов обязательных работ, лишили права управления автомобилем на два года и конфисковали его в пользу государства. Однако автомобиля так и не получили, поскольку новосибирец сдал его в пункт приема металлолома.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Теперь мужчину обвиняют в незаконных действиях в отношении имущества, которое подлежало описи или аресту, а также конфискации.