Ретро-машины собрались в центре Новосибирска в День народного единства

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В День народного единства, 4 ноября, в центре Новосибирска собрались десятки исторических автомобилей. Они были припаркованы рядом с площадью Ленина.
Организация «Стальная гвардия», которая занимается сохранением истории Новосибирска, предоставила ретромашины и несколько военных автомобилей для этого мероприятия. После сбора в центре города, автомобили отправились к Монументу Славы, который находится в Ленинском районе.
По окончании мероприятия автомобили были возвращены в музей. Этот пробег был организован в честь Дня народного единства.