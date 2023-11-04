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Ретро-машины собрались в центре Новосибирска в День народного единства

Ретро-машины собрались в центре Новосибирска в День народного единства

4 ноября 2023, 12:12
Фото: Эмилия Губарева / 1MI
В центре Новосибирска на День народного единства припарковалось множество исторических автомобилей с флагами.

В День народного единства, 4 ноября, в центре Новосибирска собрались десятки исторических автомобилей. Они были припаркованы рядом с площадью Ленина.

Организация «Стальная гвардия», которая занимается сохранением истории Новосибирска, предоставила ретромашины и несколько военных автомобилей для этого мероприятия. После сбора в центре города, автомобили отправились к Монументу Славы, который находится в Ленинском районе.

По окончании мероприятия автомобили были возвращены в музей. Этот пробег был организован в честь Дня народного единства.

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#Транспорт#Новосибирск#Автомобили#Эмилия Губарева#День народного единства
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