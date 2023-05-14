Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В последнее время стало модным вспоминать «золотую» эпоху СССР и твердить о том, насколько жизнь была проще и счастливее. Однако давайте рассмотрим это время более детально, чтобы выяснить, насколько это утверждение правдиво.
Ностальгия по СССР по-прежнему жива в сердцах большинства (60%) россиян. Да, сегодня 60% сожалеют о распаде Союза — таковы данные недавнего опроса ВЦИОМ. Наибольший уровень тоски отметили среди граждан старше 45 (70%) и 60 (81%) лет.
Большинство людей говорят о настоящем детстве, проведенном на улице за играми, а не за смартфонами. Несколько странным звучит утверждение, что в СССР люди редко болели, но забывается то, что медицина того времени имела свои проблемы.
Тем не менее, многие связывают эти времена с благополучным будущим, которое уверенно ждало всех. Однако, где оно? Рухнувший, как карточный домик, СССР сильно подорвал эту уверенность. Почему же люди до сих пор говорят о благополучии СССР? Вероятно, они ностальгируют не по самому СССР, а по своей жизни того времени, которая казалась проще и лучше. Да и большинство ностальгирующих, сегодня взрослые люди, которые банально скучают по своему детству и юности.
Голубая Волга ГАЗ-21 с оленем – это автомобили Горьковского автозавода. Знатоки советской машинной промышленности считают его лучшим автомобилем за все времена. Эта машина прославилась после фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».
А вот милицейская форма серого цвета. Тогда в такой форме ходили «гаишники». Сейчас, конечно же, она стала более современной и единственное, что осталось с тех времен – это черно-белый жезл. Заметьте, какая приметная яркая машина у правоохранителя.
Автомобиль ГАЗ М-1 жители СССР вспоминают как «сверхпрочного коня». Когда такая машина попадала в ДТП, то современному автомобилю было просто не поздоровиться.
«Мечтали мы о «Волге-21». Стоила машина тысяч 7-8. На современные деньги около 8 млн рублей»
А вот история с печатными машинками еще интереснее. Это была ценная вещь весь 20-й век. Ими пользовались секретари, писатели, журналисты и не только.
«Одним из интересных воспоминаний у меня, это момент, когда я работал на заводе, а он подчинялся инструкциям 50-х 40-х годов. Например, на длинные выходные было поручено запереть в сейфы оружие и печатные машинки. Чтоб никто не написал какую-то антисоветчину тайком».
В комнате школьника на стене висит форма, в которой ученики ходили на занятия. Все стандартно — такую форму вспоминают все выпускники времени СССР. Для девочек, коричневое платье с черным фартуком на повседневную носку и с белым для праздничных вечеров — форма как с иголочки, всегда выглажена. Для мальчиков синий костюм, в котором они обычно играли в футбол на переменах, поэтому он всегда был неопрятный, пыльный и мятый.
«Форма была у моих детей такая со значком и галстуком. Тогда они были октябрятами, где за плохое поведение исключали, а за потрепанную форму отправляли домой. Если галстук забыл, то выглядел „как олень“».
А вот портреты вождя Владимира Ильича Ленина помнят все. Его изображения, бюсты стояли в школах, в институтах, на работах. Например, старшеклассники на посту на входе сторожили его бюст – это место считалось как святыня. Некоторые смельчаки даже норовили на лысину Ленина класть ладонь.
«Мы, будучи октябрятами, читали книжки по Лениниане – это как характеристика эпохи. Нас детей учили брать пример с Володи Ульянова, который разбил голубую чашку и не побоялся об этом маме рассказать. Но в мое время дети уже вольно обращались с символикой»
«Бюст Ленина видела в школе, с портретом и знамена. Всегда висели портреты Карла Маркса и Фридриха Энгельса»
Многие из нас до сих пор не привыкли выбрасывать какие-либо вещи, ведь из-за дефицита в стране раньше все только ремонтировали, сохраняли и берегли. Это уважение к имуществу, которое запомнилось массовой психологии. Сегодня современное поколение склонно просто выкидывать сломанную вещь. Вот, как по сей день вспоминают технику ностальгирующие:
«Старые холодильники функционировали неплохо, они были не очень удобные, гудели, но работали до безумия».
«Холодильник „Саратов“ мы только купили, это был 1978 год. Прослужил лет 30, пока дно не сгнило, но и то мотор работал».
Главная проблема советской электроники была такая: покупаешь технику, распаковываешь, подключаешь, а она просто не работает. Брак был во многом.
«Я помню у меня был куплен магнитофон „Нота“ в 1988 году. Приходишь, включаешь, не работает. Везешь в гарантийный ремонт. Там мастера его допиливают и только тогда он начинал играть».
«Телевизор помню был „Изумруд“. Там все время зеленело изображение. Сидишь, смотришь и вдруг щелк! Изображение позеленело. Цвета очень портились. Если постучать кулаком по телевизору, в какой-то момент все налаживалось, но потом опять зеленело. С этим мы мучались года два, пока не пришел хороший мастер. Который в итоге наладил поломку. „Изумруд“ поработал у нас прилично».
«Колонка у меня была „Вега“ с серебристой полоской вверху. Звук у нее был шедевриальный, делали их прекрасными. Я ее купил в 1988 году после свадьбы с денег, которым нам подарили. Сейчас 2023 год и эти аудиосистемы до сих пор работают у моего сына, причем хорошо».
«У нас было радио, вечером темно, сидим, а в 8 часов всегда шел спектакль похожий на фильм, сидели слушали всей семьей в тишине. По радио также была передача „Опять 25“, „Утренняя почта“, „В мире животных“».
«В каждой парикмахерской стояли сушуары, или по-простому – сушилки для волос. Там мы сидели долго. В них женщины грели больше голову, чем делали кудри. Чтобы не болела голова. Ну кудри, конечно, да. Откладывали с зарплаты на поход в парикмахерскую, потом такая прическа месяц или два держалась. Процедура была каждому по карману. Это было в период с 1977 года, может 1980 или 1986 г.г.».
Ладно, если «радиолы» были не только у богатый семей, но и у деревенских, то что с телефонами? Конечно, они появились уже не в СССР, но воспоминания еще те. До появления телефонов все ходили в переговорные пункты, заказывали на определенное число на 10 минут звонок. Правда, пока связь наладилась, прошло уже половина времени. И стоило это очень дорого.
«Такой телефон мы провели в 2000 году, но у соседей было еще раньше. Дело в том, что семьи стояли на очереди по 6 лет. Со временем, в году так 2006, телефоны отключили, так как появились сотовые».
А вот понравился музей советской эпохи далеко не всем сибирякам. Главной причиной негативных отзывов стала высокая цена за вход. Одним не понравилось и то, что два ангара для смотровых площадок, это мало, а другим пыльные экспонаты и малое количество техники. А вот сами экспонаты критике не подверглись, вероятно, ностальгия по эпохе взяла вверх.
«Очень не понравилось, мало машин, могли бы больше выставить»;
«Космическая цена за вход»;
«Вообще не оправдало ожиданий. Билет 550 рублей. Единственный интересный павильон – павильон с бытовыми вещами (там почти все можно потрогать), но ничего не подписано, вещи вообще не удосужились помыть. Машины на улице в плохом состоянии. Павильон с автомобилями больше похож на музей, но к технике даже подойти нельзя. По всему „музею" валяется мусор, персонал с удовольствием проведет экскурсию за деньги, куча „первых честных автоматов ”, дорогие общепиты. Рассмешила коробка „ помогите сделать наш музей лучше" (это при здешних то ценах). Рассчитан на то, что человек с замутненным ностальгией мозгом ушел довольный»;
«Дороговато, не так много интересных экспонатов»;
«Посмотреть если только, познавательного мало. Информации о том что лежит практически нет. Если я это с своей жизни использовал или видел, тогда понятно, вот и был гидом для своей семьи»;
«Соотношение цены и экспозиций не соответствует так рублей на 250 а не на 550»;
«Дорого для экспозиции, экземпляры которые можно увидеть в каждом дворе под сугробом»;
«Для такого неприглядного состояния, большей части экспозиции дороговато и детям , как то неинтересно»;
«Дорого стоит билет, и мало на что смотреть».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*