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Назад в прошлое: почему новосибирцы тоскуют по СССР и чем запомнилась советская эпоха

14 мая 2023, 11:46
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Ностальгия по СССР возникает у новосибирцев по сей день
Каждый из нас хоть раз испытывал чувство ностальгии. Эпоху СССР вспоминают и новосибирцы. Так что же такого там было: сибиряки мысленно вернулись в советскую эпоху, которая с теплом отзывается в сердце у многих жителей.

Ностальгия по СССР

В последнее время стало модным вспоминать «золотую» эпоху СССР и твердить о том, насколько жизнь была проще и счастливее. Однако давайте рассмотрим это время более детально, чтобы выяснить, насколько это утверждение правдиво.

Ностальгия по СССР по-прежнему жива в сердцах большинства (60%) россиян. Да, сегодня 60% сожалеют о распаде Союза — таковы данные недавнего опроса ВЦИОМ. Наибольший уровень тоски отметили среди граждан старше 45 (70%) и 60 (81%) лет.

Большинство людей говорят о настоящем детстве, проведенном на улице за играми, а не за смартфонами. Несколько странным звучит утверждение, что в СССР люди редко болели, но забывается то, что медицина того времени имела свои проблемы.

Тем не менее, многие связывают эти времена с благополучным будущим, которое уверенно ждало всех. Однако, где оно? Рухнувший, как карточный домик, СССР сильно подорвал эту уверенность. Почему же люди до сих пор говорят о благополучии СССР? Вероятно, они ностальгируют не по самому СССР, а по своей жизни того времени, которая казалась проще и лучше. Да и большинство ностальгирующих, сегодня взрослые люди, которые банально скучают по своему детству и юности.  

Тогда ставим вопрос по-другому: ПО ЧЕМУ ностальгируют новосибирцы, пережившие советские времена?

А вы испытываете ностальгию по СССР?

Ретроавтомобили

Голубая Волга ГАЗ-21 с оленем – это автомобили Горьковского автозавода. Знатоки советской машинной промышленности считают его лучшим автомобилем за все времена. Эта машина прославилась после фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».

Такие автомобили были популярны в советские временаТакие автомобили были популярны в советские времена
Такие автомобили были популярны в советские временаТакие автомобили были популярны в советские времена
Такие автомобили были популярны в советские времена
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

А вот милицейская форма серого цвета. Тогда в такой форме ходили «гаишники». Сейчас, конечно же, она стала более современной и единственное, что осталось с тех времен – это черно-белый жезл. Заметьте, какая приметная яркая машина у правоохранителя.

Милиция в СССР – синяя приметная машина и форма инспектора Милиция в СССР – синяя приметная машина и форма инспектора
Милиция в СССР – синяя приметная машина и форма инспектора
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Автомобиль ГАЗ М-1 жители СССР вспоминают как «сверхпрочного коня». Когда такая машина попадала в ДТП, то современному автомобилю было просто не поздоровиться.

«Мечтали мы о «Волге-21». Стоила машина тысяч 7-8. На современные деньги около 8 млн рублей»
Автомобили идеально отреставрированы — как будто прямо из салона Автомобили идеально отреставрированы — как будто прямо из салона
Автомобили идеально отреставрированы — как будто прямо из салона Автомобили идеально отреставрированы — как будто прямо из салона
Автомобили идеально отреставрированы — как будто прямо из салона Автомобили идеально отреставрированы — как будто прямо из салона
Автомобили идеально отреставрированы — как будто прямо из салона Автомобили идеально отреставрированы — как будто прямо из салона
Автомобили идеально отреставрированы — как будто прямо из салона Автомобили идеально отреставрированы — как будто прямо из салона
Автомобили идеально отреставрированы — как будто прямо из салона
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Печатные машинки на вес золота

А вот история с печатными машинками еще интереснее. Это была ценная вещь весь 20-й век. Ими пользовались секретари, писатели, журналисты и не только.

«Одним из интересных воспоминаний у меня, это момент, когда я работал на заводе, а он подчинялся инструкциям 50-х 40-х годов. Например, на длинные выходные было поручено запереть в сейфы оружие и печатные машинки. Чтоб никто не написал какую-то антисоветчину тайком».

 

Печатные машинки очень ценились в СССРПечатные машинки очень ценились в СССР
Комната правоохранительных органов – слева печатная машинка секретаря, который конспектировал важные документыКомната правоохранительных органов – слева печатная машинка секретаря, который конспектировал важные документы
Комната, посвященная эпохе ленинизма, а на столе печатная машинкаКомната, посвященная эпохе ленинизма, а на столе печатная машинка
Печатные машинки очень ценились в СССР
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Ленин и октябрята: тоска по школьным временам

В комнате школьника на стене висит форма, в которой ученики ходили на занятия. Все стандартно — такую форму вспоминают все выпускники времени СССР. Для девочек, коричневое платье с черным фартуком на повседневную носку и с белым для праздничных вечеров — форма как с иголочки, всегда выглажена. Для мальчиков синий костюм, в котором они обычно играли в футбол на переменах, поэтому он всегда был неопрятный, пыльный и мятый.

«Форма была у моих детей такая со значком и галстуком. Тогда они были октябрятами, где за плохое поведение исключали, а за потрепанную форму отправляли домой. Если галстук забыл, то выглядел „как олень“».
Большинство ностальгирующих по СССР вспоминают школьные времена Большинство ностальгирующих по СССР вспоминают школьные времена
Большинство ностальгирующих по СССР вспоминают школьные времена Большинство ностальгирующих по СССР вспоминают школьные времена
Знаменитый букварь Знаменитый букварь
Детская комната обставлена игрушками Детская комната обставлена игрушками
Большинство ностальгирующих по СССР вспоминают школьные времена
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

А вот портреты вождя Владимира Ильича Ленина помнят все. Его изображения, бюсты стояли в школах, в институтах, на работах. Например, старшеклассники на посту на входе сторожили его бюст – это место считалось как святыня. Некоторые смельчаки даже норовили на лысину Ленина класть ладонь.

«Мы, будучи октябрятами, читали книжки по Лениниане – это как характеристика эпохи. Нас детей учили брать пример с Володи Ульянова, который разбил голубую чашку и не побоялся об этом маме рассказать. Но в мое время дети уже вольно обращались с символикой»
«Бюст Ленина видела в школе, с портретом и знамена. Всегда висели портреты Карла Маркса и Фридриха Энгельса»
Бюсты, портреты Ленина отчетливо помнят новосибирцыБюсты, портреты Ленина отчетливо помнят новосибирцы
Бюсты, портреты Ленина отчетливо помнят новосибирцыБюсты, портреты Ленина отчетливо помнят новосибирцы
Бюсты, портреты Ленина отчетливо помнят новосибирцы
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Холодильники, служащие по 30 лет, телевизоры «Изумруд» и «Таурас»

Многие из нас до сих пор не привыкли выбрасывать какие-либо вещи, ведь из-за дефицита в стране раньше все только ремонтировали, сохраняли и берегли. Это уважение к имуществу, которое запомнилось массовой психологии. Сегодня современное поколение склонно просто выкидывать сломанную вещь. Вот, как по сей день вспоминают технику ностальгирующие:

«Старые холодильники функционировали неплохо, они были не очень удобные, гудели, но работали до безумия».
«Холодильник „Саратов“ мы только купили, это был 1978 год. Прослужил лет 30, пока дно не сгнило, но и то мотор работал».
Знакомые каждому холодильникиЗнакомые каждому холодильники
Стиральные машинкиСтиральные машинки
Порошки, содаПорошки, сода
На кухне у хозяйки стояли бытовые зеленые весы. Точность их предугадать сложно, но в хозяйстве все-таки помогали.На кухне у хозяйки стояли бытовые зеленые весы. Точность их предугадать сложно, но в хозяйстве все-таки помогали.
Знакомые каждому холодильники
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Главная проблема советской электроники была такая: покупаешь технику, распаковываешь, подключаешь, а она просто не работает. Брак был во многом.

«Я помню у меня был куплен магнитофон „Нота“ в 1988 году. Приходишь, включаешь, не работает. Везешь в гарантийный ремонт. Там мастера его допиливают и только тогда он начинал играть».
«Телевизор помню был „Изумруд“. Там все время зеленело изображение. Сидишь, смотришь и вдруг щелк! Изображение позеленело. Цвета очень портились. Если постучать кулаком по телевизору, в какой-то момент все налаживалось, но потом опять зеленело. С этим мы мучались года два, пока не пришел хороший мастер. Который в итоге наладил поломку. „Изумруд“ поработал у нас прилично».
«Колонка у меня была „Вега“ с серебристой полоской вверху. Звук у нее был шедевриальный, делали их прекрасными. Я ее купил в 1988 году после свадьбы с денег, которым нам подарили. Сейчас 2023 год и эти аудиосистемы до сих пор работают у моего сына, причем хорошо».
«У нас было радио, вечером темно, сидим, а в 8 часов всегда шел спектакль похожий на фильм, сидели слушали всей семьей в тишине. По радио также была передача „Опять 25“, „Утренняя почта“, „В мире животных“».
«Телевизоры в коричневом корпусе под дерево были „Рубин“ и „Изумруд“. Их добывали по блату. Они были дефицитные, особенно „Рубины“, которые считались более качественными».«Телевизоры в коричневом корпусе под дерево были „Рубин“ и „Изумруд“. Их добывали по блату. Они были дефицитные, особенно „Рубины“, которые считались более качественными».
«В моей семье была радиола „Кантата“, телевизор „Таурас“ и „Янтарь 726“, фотоаппарат „Фэд“, стоил 77 рублей, это бешенные деньги, к нему штативы покупались, объектив, я печатал фотографии и выигрывал выставки. Вскоре появился видик, телевизор „Национал“, видеокассеты, это уже в 90-годах»«В моей семье была радиола „Кантата“, телевизор „Таурас“ и „Янтарь 726“, фотоаппарат „Фэд“, стоил 77 рублей, это бешенные деньги, к нему штативы покупались, объектив, я печатал фотографии и выигрывал выставки. Вскоре появился видик, телевизор „Национал“, видеокассеты, это уже в 90-годах»
ПластинкиПластинки
«Телевизоры в коричневом корпусе под дерево были „Рубин“ и „Изумруд“. Их добывали по блату. Они были дефицитные, особенно „Рубины“, которые считались более качественными».
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Парикмахерские 

«В каждой парикмахерской стояли сушуары, или по-простому – сушилки для волос. Там мы сидели долго. В них женщины грели больше голову, чем делали кудри. Чтобы не болела голова. Ну кудри, конечно, да. Откладывали с зарплаты на поход в парикмахерскую, потом такая прическа месяц или два держалась. Процедура была каждому по карману. Это было в период с 1977 года, может 1980 или 1986 г.г.».
А вот это зеркало помнят, наверное, многие. У некоторых атрибут из прошлого сохранился до сих пор. Стоило зеркало тогда в районе 3-х рублей.А вот это зеркало помнят, наверное, многие. У некоторых атрибут из прошлого сохранился до сих пор. Стоило зеркало тогда в районе 3-х рублей.
Сушилки в парикмахерских Сушилки в парикмахерских
А вот это зеркало помнят, наверное, многие. У некоторых атрибут из прошлого сохранился до сих пор. Стоило зеркало тогда в районе 3-х рублей.
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Культура 

Картина «Неизвестная». Ее написал художник Иван Крамской в 1883 году. Она висела на стенах у многих семей.Картина «Неизвестная». Ее написал художник Иван Крамской в 1883 году. Она висела на стенах у многих семей.

Мода

Шили в СССР многоШили в СССР много
Машинки для шитья Машинки для шитья
Журналы для швеиЖурналы для швеи
Шили в СССР много
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Первые телефоны

Ладно, если «радиолы» были не только у богатый семей, но и у деревенских, то что с телефонами? Конечно, они появились уже не в СССР, но воспоминания еще те. До появления телефонов все ходили в переговорные пункты, заказывали на определенное число на 10 минут звонок. Правда, пока связь наладилась, прошло уже половина времени. И стоило это очень дорого.

«Такой телефон мы провели в 2000 году, но у соседей было еще раньше. Дело в том, что семьи стояли на очереди по 6 лет. Со временем, в году так 2006, телефоны отключили, так как появились сотовые».
Такие телефоны были почти в каждой семьеТакие телефоны были почти в каждой семье
Со временем, в 2010-х годах телефоны начали отключать, так как появились мобильные Со временем, в 2010-х годах телефоны начали отключать, так как появились мобильные
Такие телефоны были почти в каждой семье
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Космическая цена и не познавательно  

А вот понравился музей советской эпохи далеко не всем сибирякам. Главной причиной негативных отзывов стала высокая цена за вход. Одним не понравилось и то, что два ангара для смотровых площадок, это мало, а другим пыльные экспонаты и малое количество техники. А вот сами экспонаты критике не подверглись, вероятно, ностальгия по эпохе взяла вверх.  

«Очень не понравилось, мало машин, могли бы больше выставить»;

«Космическая цена за вход»;

«Вообще не оправдало ожиданий. Билет 550 рублей. Единственный интересный павильон – павильон с бытовыми вещами (там почти все можно потрогать), но ничего не подписано, вещи вообще не удосужились помыть. Машины на улице в плохом состоянии. Павильон с автомобилями больше похож на музей, но к технике даже подойти нельзя. По всему „музею" валяется мусор, персонал с удовольствием проведет экскурсию за деньги, куча „первых честных автоматов ”, дорогие общепиты. Рассмешила коробка „ помогите сделать наш музей лучше" (это при здешних то ценах). Рассчитан на то, что человек с замутненным ностальгией мозгом ушел довольный»;

Не все новосибирцы тепло отзываются о музее Не все новосибирцы тепло отзываются о музее
«Были часы точно такие же слева коричневые, в 1978 году я пошла в уцененный магазин и купила эти часы без стекла, стоили дешево, но работали долго, а потом они сломались, причём произошло это где-то в 2015 году»«Были часы точно такие же слева коричневые, в 1978 году я пошла в уцененный магазин и купила эти часы без стекла, стоили дешево, но работали долго, а потом они сломались, причём произошло это где-то в 2015 году»
Автомобиль Автомобиль
«Если вспоминать совсем былые времена, то да. На кровати всегда подушки накрывались тюлями. Мы называли их «накидушками». Подушки были всегда, из гусиного пуха»«Если вспоминать совсем былые времена, то да. На кровати всегда подушки накрывались тюлями. Мы называли их «накидушками». Подушки были всегда, из гусиного пуха»
Кабинет стоматолога Кабинет стоматолога
Не все новосибирцы тепло отзываются о музее
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

«Дороговато, не так много интересных экспонатов»;

«Посмотреть если только, познавательного мало. Информации о том что лежит практически нет. Если я это с своей жизни использовал или видел, тогда понятно, вот и был гидом для своей семьи»;

«Соотношение цены и экспозиций не соответствует так рублей на 250 а не на 550»;

«Дорого для экспозиции, экземпляры которые можно увидеть в каждом дворе под сугробом»;

«Для такого неприглядного состояния, большей части экспозиции дороговато и детям , как то неинтересно»;

«Дорого стоит билет, и мало на что смотреть».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#СССР#Общество#Город#Культура#История#Новосибирск#Россия#Опросы
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