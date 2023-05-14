Тем не менее, многие связывают эти времена с благополучным будущим, которое уверенно ждало всех. Однако, где оно? Рухнувший, как карточный домик, СССР сильно подорвал эту уверенность. Почему же люди до сих пор говорят о благополучии СССР? Вероятно, они ностальгируют не по самому СССР, а по своей жизни того времени, которая казалась проще и лучше. Да и большинство ностальгирующих, сегодня взрослые люди, которые банально скучают по своему детству и юности.