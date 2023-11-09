В Новосибирске «черные ритуальщики» обманули пенсионерку с кремацией кошки

Как сообщает Сибкрай.ru, жительница Новосибирска сначала рассказала о трагедии своей дочери Юлии. Узнав о кончине их общей любимицы — четырнадцатилетней кошки Риммы — дочь, проживающая в Петербурге, начала искать компанию, занимающуюся кремацией животных. Договорившись с ними и передав контакты матери, она успокоилась. Но потом история продолжилась.