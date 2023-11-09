В Новосибирске «черные ритуальщики» обманули пенсионерку с кремацией кошки

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Как сообщает Сибкрай.ru, жительница Новосибирска сначала рассказала о трагедии своей дочери Юлии. Узнав о кончине их общей любимицы — четырнадцатилетней кошки Риммы — дочь, проживающая в Петербурге, начала искать компанию, занимающуюся кремацией животных. Договорившись с ними и передав контакты матери, она успокоилась. Но потом история продолжилась.
«Утром кошку забрали, но по другой цене. Мы договаривались об оплате четырех тысяч, но пришлось перевести шесть с половиной. При этом не было ни договора, ни чека. Похоже, наша кошечка теперь в мусорном контейнере», — сетует Юлия.
Поняв, что мать обманули, Юлия попыталась связаться с фирмой. Но после разговора с оператором номер перестал отвечать. Изучив страницу ритуальной конторы, женщина поняла, что это сайт-копия с незащищенным подключением. При этом все контактные данные отсутствуют, а по представленным адресам офисы (и возможные крематории) отсутствуют.
Не знают о конторе с пафосным названием «Мемориальный комплекс по захоронению животных» и конкуренты. Как сообщили в центре зоокремации «Ральф», цена кремации кошки составляет до 4 500 рублей. При этом весь процесс снимается на камеру, а хозяева получают урну с прахом.