Дрессировщики судятся с зоозащитниками из-за медведей в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В Новосибирске пара дрессировщиков, Марина и Сергей Герасимовы, решила обратиться в суд и к Росприроднадзору. Они хотят оспорить протокол о безвозмездном изъятии диких животных и акт приёма-передачи зверей. Информация об этом была опубликована Центральным районным судом.
Ранее зоозащитники изъяли несколько бурых медведей, кошек и собак в посёлке Садовый. Эти животные содержались в неподходящих условиях — в помещении без отопления и нужного ухода.
По словам дрессировщиков, Росприроднадзор нарушил ряд правил. Например, они утверждают, что у пяти медведей не было владельца, однако это не так. Герасимовы утверждают, что у них есть все нужные документы на этих животных.