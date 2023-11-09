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Дрессировщики судятся с зоозащитниками из-за медведей в Новосибирске

Дрессировщики судятся с зоозащитниками из-за медведей в Новосибирске

9 ноября 2023, 06:38
Фото: 1MI
Дрессировщики из Новосибирска подают в суд на зоозащитников и Росприроднадзор из-за изъятия медведей, утверждая нарушение правил и указывая на недостоверную информацию об отсутствии владельца животных.

В Новосибирске пара дрессировщиков, Марина и Сергей Герасимовы, решила обратиться в суд и к Росприроднадзору. Они хотят оспорить протокол о безвозмездном изъятии диких животных и акт приёма-передачи зверей. Информация об этом была опубликована Центральным районным судом.

Ранее зоозащитники изъяли несколько бурых медведей, кошек и собак в посёлке Садовый. Эти животные содержались в неподходящих условиях — в помещении без отопления и нужного ухода.

По словам дрессировщиков, Росприроднадзор нарушил ряд правил. Например, они утверждают, что у пяти медведей не было владельца, однако это не так. Герасимовы утверждают, что у них есть все нужные документы на этих животных.

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#Новосибирск#Суд#Медведи#Зоозащитники#Эмилия Губарева#Дрессировщики
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