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Завершено благоустройство площадки перед Нарымским сквером в Новосибирске

Завершено благоустройство площадки перед Нарымским сквером в Новосибирске

11 ноября 2023, 15:14
Фото: atas.info
Окончены работы по благоустройству площадки перед Нарымским сквером в Новосибирске, а приемка запланирована на 13 ноября.

В Новосибирске окончено благоустройство площадки перед Нарымским сквером. Официальная проверка работ запланирована на 13 ноября. Информацию об этом предоставили представители городской администрации.

На участке перед сквером создано уютное пространство для прохожих с различными элементами ландшафта, удобной навигацией, освещением и мебелью для отдыха. Также специалисты проложили тропинки и озеленили цветниками.

Проведены работы по восстановлению опорных стенок и центральной лестницы. Затраты на ремонт составили 103 миллиона рублей.

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#Новосибирск#Мэрия#Благоустройство#Эмилия Губарева#Подрядчик#Нарымский сквер#Приемка работ
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