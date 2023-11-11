Завершено благоустройство площадки перед Нарымским сквером в Новосибирске

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В Новосибирске окончено благоустройство площадки перед Нарымским сквером. Официальная проверка работ запланирована на 13 ноября. Информацию об этом предоставили представители городской администрации.
На участке перед сквером создано уютное пространство для прохожих с различными элементами ландшафта, удобной навигацией, освещением и мебелью для отдыха. Также специалисты проложили тропинки и озеленили цветниками.
Проведены работы по восстановлению опорных стенок и центральной лестницы. Затраты на ремонт составили 103 миллиона рублей.