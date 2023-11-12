Глава Новосибирского Союза Отцов Майоров призвал запретить аборты в частных клиниках

Также Сергей Майоров отметил, что все больше регионов запрещают «частные» аборты на местах. Этим уже отметилась Республика Крым, Республика Татарстан, Челябинская и Курская области. В Тверской области депутаты приняли закон о запрете пропаганды абортов.