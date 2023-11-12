Глава Новосибирского Союза Отцов Майоров призвал запретить аборты в частных клиниках

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Новосибирский общественник отметил, что государственным организациям, по сути, приходится «зачищать» последствия необдуманных решений беременных женщин. После этого они уже не могут родить и стать матерью.
«В государственных клиниках фиксируются последствия „работы“ частных клиник в виде 40% выкидышей, замерших беременностей и роста числа бесплодия, 75% медикаментозных абортов приходится на частные клиники», — написал Сергей Майоров на официальной странице Союза Отцов в социальной сети «ВКонтакте».
По словам новосибирца, в прошлом году россиянки сделали 1,7 миллиона абортов, а рост потребления препаратов подскочил до 60%. Также в 18,8% случаев аборты приводят к смерти.
Также Сергей Майоров отметил, что все больше регионов запрещают «частные» аборты на местах. Этим уже отметилась Республика Крым, Республика Татарстан, Челябинская и Курская области. В Тверской области депутаты приняли закон о запрете пропаганды абортов.