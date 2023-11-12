atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Новосибирский общественник призвал ограничить аборты

Глава Новосибирского Союза Отцов Майоров призвал запретить аборты в частных клиниках

12 ноября 2023, 07:42
Фото: ВК / Союз Отцов Новосибирской области
Новосибирский общественник призвал ограничить аборты

Союз Отцов Новосибирской области призвал к запрету абортов в частных клиниках

Руководитель Союза Отцов Новосибирской области Сергей Майоров поддержал инициативу о запрете абортов в частных клиниках. По его мнению, они несут угрозу стране.

Новосибирский общественник отметил, что государственным организациям, по сути, приходится «зачищать» последствия необдуманных решений беременных женщин. После этого они уже не могут родить и стать матерью.

«В государственных клиниках фиксируются последствия „работы“ частных клиник в виде 40% выкидышей, замерших беременностей и роста числа бесплодия, 75% медикаментозных абортов приходится на частные клиники», — написал Сергей Майоров на официальной странице Союза Отцов в социальной сети «ВКонтакте».
«Бороться с мерзостью»: активисты требуют отменить концерт INSTASAMKA в Новосибирске
Узнать подробнее

По словам новосибирца, в прошлом году россиянки сделали 1,7 миллиона абортов, а рост потребления препаратов подскочил до 60%. Также в 18,8% случаев аборты приводят к смерти.

Также Сергей Майоров отметил, что все больше регионов запрещают «частные» аборты на местах. Этим уже отметилась Республика Крым, Республика Татарстан, Челябинская и Курская области. В Тверской области депутаты приняли закон о запрете пропаганды абортов.

Участвовала в ЛГБТ-параде: новосибирцы требуют лишить гражданства РФ актрису Орейро
Узнать подробнее
Читайте также:
Что, опять? «Симфонию Rammstein» вновь отменяют в Новосибирске
#Запрет#Александр Ляхов#Общественники#Союз отцов#Аборт
Подпишитесь
«Парк кафе» съезжает из Первомайского сквера в Новосибирске
10 ноября, 07:46
Из-за сброса воды на Новосибирской ГЭС может полностью затопить острова
10 ноября, 12:40
Аномальное тепло до +6 градусов ожидается в Новосибирске в ноябре 2023
Вчера, 10:24
Остановить деградацию Новосибирска — архитекторы создали петицию к губернатору
10 ноября, 05:33
Названы лучшие работодатели Новосибирска: с высокой зарплатой и отсутствием жалоб
Сегодня, 03:01
Массовое побоище произошло в новосибирском баре — дрались девять человек
10 ноября, 07:04