Деревня стала мертвой в Новосибирской области

Деревня Тынгиза существовала более 120 лет, но в последние годы она потеряла свою прежнюю силу. Сначала развалился местный колхоз в 90-х годах, а затем молодое поколение стало постепенно покидать деревню. Оставшиеся жители Тынгизы были пожилыми людьми, но когда закрылись почта и магазины, они тоже решили переехать ближе к своим детям.