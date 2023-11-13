Деревня стала мертвой в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Еще один населенный пункт исчез с карты Новосибирской области. Местные жители деревни Тынгиза в Кыштовском районе покинули свои дома. Последними жителями была семья Игоря Васеха, которая переехала в деревню Колбаса.
Деревня Тынгиза существовала более 120 лет, но в последние годы она потеряла свою прежнюю силу. Сначала развалился местный колхоз в 90-х годах, а затем молодое поколение стало постепенно покидать деревню. Оставшиеся жители Тынгизы были пожилыми людьми, но когда закрылись почта и магазины, они тоже решили переехать ближе к своим детям.
Последний житель Тынгизы все же надеется вернуться на родину весной. Многие из бывших жителей хотят посещать местные кладбища, где похоронены их близкие, пишет «Правда Севера». Теперь Тынгиза останется только в памяти жителей как некогда родная деревня.