В Новосибирске два школьника забили ножом прохожего — ведется следствие

Трагедия прошла 8 ноября в Октябрьском районе. По версии следствия, четырнадцатилетний подросток вместе с младшим приятелем забили ножом прохожего. В результате мужчина скончался на месте. В этот же день подростки, к которым мог присоединиться семнадцатилетний товарищ, угрожали расправой другому прохожему, который предпочел отдать ценности.