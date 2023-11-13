В Новосибирске два школьника забили ножом прохожего — ведется следствие

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Трагедия прошла 8 ноября в Октябрьском районе. По версии следствия, четырнадцатилетний подросток вместе с младшим приятелем забили ножом прохожего. В результате мужчина скончался на месте. В этот же день подростки, к которым мог присоединиться семнадцатилетний товарищ, угрожали расправой другому прохожему, который предпочел отдать ценности.
«В настоящее время по ходатайству следователя 14- и 17- летнему обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, будет помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
До этого сообщалось о поимке жестокой банды несовершеннолетних «чистильщиков», расправлявшихся с «недостойными» людьми. Имеют ли обвиняемые к ним отношение, официально не сообщается.