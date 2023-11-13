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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Школьники могли жестоко убить прохожего

В Новосибирске два школьника забили ножом прохожего — ведется следствие

13 ноября 2023, 12:03
Фото: СУ СКР по НСО
Школьники могли жестоко убить прохожего

В Новосибирске двум школьникам предъявлено обвинение в убийстве прохожего

В Новосибирске двум несовершеннолетним школьникам предъявлены обвинения в жестоком убийстве и разбойном нападении. От их преступных действий мог погибнуть прохожий.

Трагедия прошла 8 ноября в Октябрьском районе. По версии следствия, четырнадцатилетний подросток вместе с младшим приятелем забили ножом прохожего. В результате мужчина скончался на месте. В этот же день подростки, к которым мог присоединиться семнадцатилетний товарищ, угрожали расправой другому прохожему, который предпочел отдать ценности.

«В настоящее время по ходатайству следователя 14- и 17- летнему обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, будет помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

До этого сообщалось о поимке жестокой банды несовершеннолетних «чистильщиков», расправлявшихся с «недостойными» людьми. Имеют ли обвиняемые к ним отношение, официально не сообщается.

«Чистильщики»: в Новосибирске поймали банду малолетних убийц
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#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Убийство#Подростки#Следственный комитет#Разбой#Следствие
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