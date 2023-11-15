День вторичной переработки — что за праздник и как отмечают в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Для команды МУП «САХ» 15 ноября, когда отмечается Всемирный день рециклинга, имеет особое значение. У компании большой опыт раздельного сбора и переработки отходов.
Специалисты проводят работу по развитию этого направления хозяйственной деятельности. На данный момент в компании действуют две линии сортировки, автомобили МУП «САХ» обслуживают тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов. Проводится просветительская деятельность в сфере РСО: мастер-классы, лекции и акции, на постоянной основе начал работать Экомобиль.
15 ноября МУП «САХ» пригласил новосибирцев на конкурс «Эко-мода» в ТЦ «Сан-Сити», в котором участники представили свои костюмы, выполненные из вторсырья и упаковки.