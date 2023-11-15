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Компания МУП "САХ" поздравила с днем вторичной переработки.

День вторичной переработки — что за праздник и как отмечают в Новосибирске

15 ноября 2023, 12:01
Фото: Группа Вконтакте "
Компания МУП "САХ" поздравила с днем вторичной переработки.
Команда МУП «САХ» поздравила с Всемирным днем рециклинга или вторичной переработки, который отмечают 15 ноября.

Для команды МУП «САХ» 15 ноября, когда отмечается Всемирный день рециклинга, имеет особое значение. У компании большой опыт раздельного сбора и переработки отходов.

Специалисты проводят работу по развитию этого направления хозяйственной деятельности. На данный момент в компании действуют две линии сортировки, автомобили МУП «САХ» обслуживают тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов. Проводится просветительская деятельность в сфере РСО: мастер-классы, лекции и акции, на постоянной основе начал работать Экомобиль.

15 ноября МУП «САХ» пригласил новосибирцев на конкурс «Эко-мода» в ТЦ «Сан-Сити», в котором участники представили свои костюмы, выполненные из вторсырья и упаковки.

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#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Переработка
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