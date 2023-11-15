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Пятерых чиновников мэрии наказали за невнимание к новосибирцам

Пятерых чиновников мэрии наказали за невнимание к новосибирцам

15 ноября 2023, 03:33
Фото: atas.info
Мэрию привлекли к ответственности за недостаточное рассмотрение обращений граждан: чиновников ожидают дисциплинарные взыскания, о чем сообщили в прокуратуре.

Прокуратура провела проверку выполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан мэрией города. Выяснилось, что сотрудники мэрии часто не обращают должного внимания на аргументы граждан, предоставляют им неполные ответы и не всегда соблюдают сроки рассмотрения обращений.

С целью исправления этих нарушений прокурор внес мэру Анатолию Локтю представление, после рассмотрения которого были приняты меры по устранению выявленных нарушений федерального законодательства и их предотвращению в будущем.

К пятерым должностным лицам, включая заместителя начальника департамента мэрии, была применена дисциплинарная ответственность.

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