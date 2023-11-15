Пятерых чиновников мэрии наказали за невнимание к новосибирцам

Прокуратура провела проверку выполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан мэрией города. Выяснилось, что сотрудники мэрии часто не обращают должного внимания на аргументы граждан, предоставляют им неполные ответы и не всегда соблюдают сроки рассмотрения обращений.