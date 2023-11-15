Пятерых чиновников мэрии наказали за невнимание к новосибирцам

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Прокуратура провела проверку выполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан мэрией города. Выяснилось, что сотрудники мэрии часто не обращают должного внимания на аргументы граждан, предоставляют им неполные ответы и не всегда соблюдают сроки рассмотрения обращений.
С целью исправления этих нарушений прокурор внес мэру Анатолию Локтю представление, после рассмотрения которого были приняты меры по устранению выявленных нарушений федерального законодательства и их предотвращению в будущем.
К пятерым должностным лицам, включая заместителя начальника департамента мэрии, была применена дисциплинарная ответственность.