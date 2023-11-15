Здание Центрального районного суда и школы загорелось в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По информации МЧС, в 11:07 поступило сообщение о задымлении в четырехэтажном здании на улице Максима Горького, 89, в Центральном районе. В течение двух минут на место происшествия прибыла первая бригада пожарных.
Подвальное помещение было полностью задымлено. Там горели деревянные конструкции, бумага и обшивка кабинета. По предварительным данным МЧС, 165 человек, включая 91 ребенка, самостоятельно покинули здание. На данный момент не поступило информации о пострадавших.
Для проведения работ по ликвидации пожара были временно закрыты улицы Максима Горького и Каменская. На 12:04 пожар удалось локализовать. В здании находятся Центральный районный суд Новосибирска, а также филиал «Русской классической школы».