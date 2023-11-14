Четвертый мост загорелся в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Как говорится в посте ВК-группы АСТ-54, инцидент произошел во вторник, 14 ноября. Очевидцы сообщили, что загорелся четвертый мост через реку Обь. Возгорание случилось в районе площади инженера Будагова.
В ГУ МЧС по Новосибирской области происшествие еще не прокомментировали, однако свидетели уточняют, что возгорание было совсем небольшое. О пострадавших информации нет.
В комментариях к посту новосибирцы иронизируют над ситуацией и выдвигают разные версии:
«Может это БПЛА прилетел?»;
«Ну хорошо что небольшое. А то если б большое, то заново мост бы строили»;
«Ещё не ввели в эксплуатацию, а сжечь пытаются не первый раз»;
«И хейтеры от радости в пляс пустились! Мост горит!».