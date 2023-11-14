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Published Сегодня, 03:59

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Updated Сегодня, 04:07

Четвертый мост загорелся в Новосибирске

Четвертый мост загорелся в Новосибирске

14 ноября 2023, 03:59
Фото: АСТ-54
Строящийся четвертый мост в Новосибирске загорелся утром 14 ноября, о чем стало известно из соцсетей.

Как говорится в посте ВК-группы АСТ-54, инцидент произошел во вторник, 14 ноября. Очевидцы сообщили, что загорелся четвертый мост через реку Обь. Возгорание случилось в районе площади инженера Будагова.

В ГУ МЧС по Новосибирской области происшествие еще не прокомментировали, однако свидетели уточняют, что возгорание было совсем небольшое. О пострадавших информации нет.

Видео: АСТ-54

В комментариях к посту новосибирцы иронизируют над ситуацией и выдвигают разные версии:

«Может это БПЛА прилетел?»;

«Ну хорошо что небольшое. А то если б большое, то заново мост бы строили»;

«Ещё не ввели в эксплуатацию, а сжечь пытаются не первый раз»;

«И хейтеры от радости в пляс пустились! Мост горит!».

Четвертый мост станет первой платной дорогой в Новосибирской области
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#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#Четвертый мост#МЧС#Эмилия Губарева
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