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Published Сегодня, 04:21

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Updated Сегодня, 04:23

Пожар вспыхнул в Октябрьском районе Новосибирска

Столб дыма: что известно о пожаре в Октябрьском районе Новосибирска

14 ноября 2023, 04:21
Фото: АСТ-54

Пожар вспыхнул в Октябрьском районе Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар: горело деревянное строение, сообщили в ГУ МЧС.

Во вторник утром, 14 ноября, произошел пожар в частном доме в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети.

Пожар начался в одном из домов на пересечении улиц Добролюбова и Гурьевской. По словам свидетелей, столб черного дыма был виден даже с другого берега.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, горело деревянное строение без крыши. Соседи подтвердили, что никто не проживал в этом доме.

«Была опасность распространения огня на соседний жилой дом, но удалось предотвратить угрозу. В 10:05 пожар был локализован. По оперативным данным, пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Напомним, также сегодня произошел пожар на четвертом мосту.

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