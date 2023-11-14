Столб дыма: что известно о пожаре в Октябрьском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Во вторник утром, 14 ноября, произошел пожар в частном доме в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети.
Пожар начался в одном из домов на пересечении улиц Добролюбова и Гурьевской. По словам свидетелей, столб черного дыма был виден даже с другого берега.
Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, горело деревянное строение без крыши. Соседи подтвердили, что никто не проживал в этом доме.
«Была опасность распространения огня на соседний жилой дом, но удалось предотвратить угрозу. В 10:05 пожар был локализован. По оперативным данным, пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
Напомним, также сегодня произошел пожар на четвертом мосту.