Мужчина едва не сгорел заживо в горящей квартире в Новосибирске

В Кировском районе произошел пожар: в квартире дома на 11-м этаже на улице Виктора Уса мужчина оказался в огне. Пожарные команды быстро прибыли на место и спасли его из горящей квартиры. Мужчина получил серьезные ожоги и был доставлен в больницу для лечения.