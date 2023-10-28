Мужчина едва не сгорел заживо в горящей квартире в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Кировском районе произошел пожар: в квартире дома на 11-м этаже на улице Виктора Уса мужчина оказался в огне. Пожарные команды быстро прибыли на место и спасли его из горящей квартиры. Мужчина получил серьезные ожоги и был доставлен в больницу для лечения.
Также из соседней квартиры была эвакуирована женщина, которая не пострадала. Для спасения людей и тушения пожара было задействовано 27 человек и 8 единиц техники. Всего операция заняла около 20 минут.
Однако после этого пожарные провели дополнительные работы, включая проверку соседних квартир на наличие скрытых очагов возгорания. Это продолжалось до 9:45. Причины пожара неизвестны, их установят дознаватели. Известно, что начали гореть вещи и мебель.