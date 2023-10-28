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Published Сегодня, 05:19

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Есть пострадавший

Мужчина едва не сгорел заживо в горящей квартире в Новосибирске

28 октября 2023, 05:19
Фото: ГУ МЧС по НСО
Есть пострадавший

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Новосибирске

Сотрудники МЧС России спасли мужчину с сильными ожогами, эвакуировали женщину и потушили пожар, который произошел в 17-этажном доме в Кировском районе Новосибирска.

В Кировском районе произошел пожар: в квартире дома на 11-м этаже на улице Виктора Уса мужчина оказался в огне. Пожарные команды быстро прибыли на место и спасли его из горящей квартиры. Мужчина получил серьезные ожоги и был доставлен в больницу для лечения.

Также из соседней квартиры была эвакуирована женщина, которая не пострадала. Для спасения людей и тушения пожара было задействовано 27 человек и 8 единиц техники. Всего операция заняла около 20 минут.

Однако после этого пожарные провели дополнительные работы, включая проверку соседних квартир на наличие скрытых очагов возгорания. Это продолжалось до 9:45. Причины пожара неизвестны, их установят дознаватели. Известно, что начали гореть вещи и мебель.

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#Новосибирск#Пожар#Ожоги#МЧС#Пострадавшие#Огонь#Эмилия Губарева
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