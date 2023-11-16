«Господь помог»: мать чудом выжившего под Иркутском новосибирца переживает за сына

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Молодой человек уехал на вахту в Иркутскую область в начале июля. В Тогучинский район Андрей должен был вернуться в апреле следующего года. Сын постоянно связывался с матерью, но на этот раз не прочел сообщения в мессенджере.
«Я пишу ему сообщение каждое утро. Вчера написала, а он не прочел. Заволновалась, а потом мне сообщили про трагедию. Господь его уберег», — рассказала Татьяна Владимировна изданию InfoPro54.
Сын не женат и живет вместе с матерью. Вахтовиком работает с 2022 года и отправился на смену уже во второй раз. Когда сибирячке рассказали, что его вездеход провалился под лед, женщине срочно понадобилась помощь медиков.
Напомним, что новосибирца с напарником должны были эвакуировать спасатели. Днем на место трагедии отправили вертолет.