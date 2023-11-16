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Мать молится за сына

«Господь помог»: мать чудом выжившего под Иркутском новосибирца переживает за сына

16 ноября 2023, 10:55
Фото: 1MI
Мать молится за сына

Мать выжившего под Иркутском новосибирского вахтовика рассказала о сыне

Вечером 15 ноября вездеход с работниками компании «Геотек Сейсморазведка» провалился под лед на реке Ичера в Иркутской области. Чудом выжили только два вахтовика. Среди них 28-летний Андрей Смородин из Новосибирской области.

Молодой человек уехал на вахту в Иркутскую область в начале июля. В Тогучинский район Андрей должен был вернуться в апреле следующего года. Сын постоянно связывался с матерью, но на этот раз не прочел сообщения в мессенджере.

«Я пишу ему сообщение каждое утро. Вчера написала, а он не прочел. Заволновалась, а потом мне сообщили про трагедию. Господь его уберег», — рассказала Татьяна Владимировна изданию InfoPro54.
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Сын не женат и живет вместе с матерью. Вахтовиком работает с 2022 года и отправился на смену уже во второй раз. Когда сибирячке рассказали, что его вездеход провалился под лед, женщине срочно понадобилась помощь медиков.

Напомним, что новосибирца с напарником должны были эвакуировать спасатели. Днем на место трагедии отправили вертолет.

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#Происшествия#Новосибирск#Спасение#Мать#Гибель#Александр Ляхов
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