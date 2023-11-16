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Тягач провалился под лед с новосибирцем в салоне в Иркутской области

Тягач провалился под лед с новосибирцем в салоне в Иркутской области

16 ноября 2023, 04:49
Фото: 1MI
Четверо человек погибли, провалившись под лед в Иркутской области: среди выживших был новосибирец, о чем сообщили в ГУ МЧС по НСО.

Трагедия случилась 15 ноября в Катаганском районе. На лед реки Ичера выехал транспортер-тягач. В салоне было шесть человек.

«По предварительной информации, в отсутствие ледовой переправы водитель транспортного средства, перевозивший вальщиков леса, выехал на лёд водоёма. В нескольких метрах от берега произошёл провал транспортёра», — прокомментировали в ГУ МЧС.

В результате аварии, четверо человек погибли на месте и только двоим удалось выбраться из воды. Известно, что это был руководитель по лесотопографическим работам из Новосибирской области и водитель вездехода. Мужчины 1977, 1979, 1975 и 1984 годов рождения погибли.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева#Погибшие
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