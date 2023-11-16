Тягач провалился под лед с новосибирцем в салоне в Иркутской области

В результате аварии, четверо человек погибли на месте и только двоим удалось выбраться из воды. Известно, что это был руководитель по лесотопографическим работам из Новосибирской области и водитель вездехода. Мужчины 1977, 1979, 1975 и 1984 годов рождения погибли.