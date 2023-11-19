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Метеорный поток будет красивым

22 ноября 2023 новосибирцы увидят Альфа-Моноцеротиды — как правильно наблюдать?

19 ноября 2023, 02:44
Фото: freepik.com
Метеорный поток будет красивым

22 ноября над Новосибирском пролетит метеорный поток Альфа-Моноцеротиды

Ноябрь оказался весьма богат на метеорные потоки. Одним из них является Альфа-Моноцеротиды. О том, когда стоит загадать желание, рассказал главный сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Поток окажется не слишком обильным, но ярким и красивым. Его название происходит от созвездия Единорога (Моноцеротида). Максимум придется на 22 ноября, а завершится астрономическое явление 26 ноября.

«Для поиска лучше использовать яркую звезду Процион из созвездия Малого Пса, который будет находиться рядом. Как и для других метеорных потоков, наблюдать Альфа-Моноцеротиды нужно за городом на открытой местности. Вторая половина ночи для наблюдения этого потока окажется более благоприятной», — сообщил Олег Кашин Atas.Info.
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Кроме того, ноябрь отметился потоками из созвездия Тельца (Тауруса). Северные Тауриды можно было наблюдать практически весь месяц (максимум — 13 ноября), Южные Тауриды промелькнут на ночном небе до 21 ноября.

«Поскольку Телец находится в том же направлении, что и Единорог, то это значит, что во второй половине ноября Альфа-Моноцеротиды и Тауриды можно будет наблюдать одновременно. Это повышает вероятность увидеть хоть один метеор! Нужно только надеяться на ясную погоду и не забыть про горячий чай», — посоветовал Олег Кашин.
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#Новосибирск#Космос#Астрономия#Александр Ляхов#Метеорный поток#Метеоры
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