Собрание в поддержку мобилизованных прошло в Новосибирске

Собрание в поддержку мобилизованных было согласовано с городскими властями, сообщает «Курьер.Среда». Оно прошло в сопровождении большого количества полицейских, журналистов внутрь не пропустили, в здание ДК Октябрьской революции прошли члены семей участников СВО или сами участники, всего присутствующих было не более 30 человек. Встреча продлилась до 15 часов, на ней так же присутствовали чиновники.