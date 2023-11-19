Собрание в поддержку мобилизованных прошло в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Собрание в поддержку мобилизованных было согласовано с городскими властями, сообщает «Курьер.Среда». Оно прошло в сопровождении большого количества полицейских, журналистов внутрь не пропустили, в здание ДК Октябрьской революции прошли члены семей участников СВО или сами участники, всего присутствующих было не более 30 человек. Встреча продлилась до 15 часов, на ней так же присутствовали чиновники.
Рустам Муртазалиев, мобилизованный из Новосибирской области, погиб в зоне СВО.