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Собрание в поддержку мобилизованных прошло в Новосибирске

19 ноября 2023, 14:35
Сегодня 19 ноября в ДК Октябрьской Революции прошла встреча родственников мобилизованных. Сотрудники полиции тщательно проверили каждого присутствующего, из СМИ пропустили только два федеральных канала.

Собрание в поддержку мобилизованных было согласовано с городскими властями, сообщает «Курьер.Среда». Оно прошло в сопровождении большого количества полицейских, журналистов внутрь не пропустили, в здание ДК Октябрьской революции прошли члены семей участников СВО или сами участники, всего присутствующих было не более 30 человек. Встреча продлилась до 15 часов, на ней так же присутствовали чиновники.

Мобилизованный строитель из Новосибирской области Рустам Муртазалиев погиб на СВО
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Рустам Муртазалиев, мобилизованный из Новосибирской области, погиб в зоне СВО.

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#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Митинг#Ольга Храмушкина#Мобилизованные
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