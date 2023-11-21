Казаки выбрали нового атамана Новосибирской области

Алексей Харитонов, который является атаманом Новосибирского отдельного казачьего общества и временно находится в отпуске, так как служит в зоне СВО, представил отчет о работе общества за период с 2019 по 2023 годы. После этого он принял решение освободиться от должности атамана из-за своего непрерывного участия в спецоперации.