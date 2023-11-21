Казаки выбрали нового атамана Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Новосибирской области прошло заседание Новосибирского отдельного казачьего общества, где выбрали нового атамана.
Алексей Харитонов, который является атаманом Новосибирского отдельного казачьего общества и временно находится в отпуске, так как служит в зоне СВО, представил отчет о работе общества за период с 2019 по 2023 годы. После этого он принял решение освободиться от должности атамана из-за своего непрерывного участия в спецоперации.
Новым атаманом Новосибирского отдела Сибирского войскового казачьего общества (он набрал больше всего голосов) стал Константин Власов, который до этого занимал должность начальника штаба Хуторского казачьего общества «Казачья заимка» в селе Дергоусово.
Отметим, что более 100 казаков принимают участие в СВО, в том числе в составе казачьего батальона «Сибирь», они активно участвуют в защите госграницы, охране общественного порядка и природы в составе добровольных народных дружин.