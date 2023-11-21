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Константин Власов стал новым атаманом

Казаки выбрали нового атамана Новосибирской области

21 ноября 2023, 05:14
Фото: Константин Власов/ВКонтакте
Константин Власов стал новым атаманом
В Новосибирской области выбрали нового атамана Новосибирского отдельского казачьего общества.

В Новосибирской области прошло заседание Новосибирского отдельного казачьего общества, где выбрали нового атамана.

Алексей Харитонов, который является атаманом Новосибирского отдельного казачьего общества и временно находится в отпуске, так как служит в зоне СВО, представил отчет о работе общества за период с 2019 по 2023 годы. После этого он принял решение освободиться от должности атамана из-за своего непрерывного участия в спецоперации.

Новым атаманом Новосибирского отдела Сибирского войскового казачьего общества (он набрал больше всего голосов) стал Константин Власов, который до этого занимал должность начальника штаба Хуторского казачьего общества «Казачья заимка» в селе Дергоусово.

Отметим, что более 100 казаков принимают участие в СВО, в том числе в составе казачьего батальона «Сибирь», они активно участвуют в защите госграницы, охране общественного порядка и природы в составе добровольных народных дружин.

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#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Эмилия Губарева#Атаман#Казачье общество
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