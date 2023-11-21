Младший сержант Иван Голиков из Новосибирской области погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Иван Голиков родился 6 мая 1986 года в Ордынском районе. После службы в армии переехал в Коченевский район. С началом специальной военной операции подписал контракт с Министерством обороны.
«4 ноября 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, младший сержант Иван Голиков», — сообщается в официальном паблике администрации Коченевского района в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности гибели военнослужащего не сообщаются.