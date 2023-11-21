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Погибшему было 37 лет

Младший сержант Иван Голиков из Новосибирской области погиб на СВО

21 ноября 2023, 11:23
Фото: ВК / Администрация Коченевского района
Погибшему было 37 лет

В Новосибирской области похоронят младшего сержанта Ивана Голикова

В Коченевском районе простятся с местным жителем Иваном Голиковым. Мужчина погиб на СВО.

Иван Голиков родился 6 мая 1986 года в Ордынском районе. После службы в армии переехал в Коченевский район. С началом специальной военной операции подписал контракт с Министерством обороны.

«4 ноября 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, младший сержант Иван Голиков», — сообщается в официальном паблике администрации Коченевского района в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности гибели военнослужащего не сообщаются.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#СВО#Участник СВО#Александр Ляхов
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