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Новосибирские бойцы будут долечиваться в Новосибирске

Новосибирские бойцы будут долечиваться в Новосибирске

21 ноября 2023, 16:48
Фото: nso.ru
Предварительные договоренности уже достигнуты, отметил Андрей Травников во время выездного совещания в военном госпитале.

Новосибирские бойцы СВО, проходящие длительное лечение, смогут получать его не только в Москве, но и в Новосибирске. Это удобно и для родных военнослужащих, которые получат возможность посещать их во время лечения, и для самих бойцов, потому что «дома и стены помогают», подчеркнул Андрей Травников.

Кроме того, с 1 января 2024 года, в том числе, на долечивание бойцов в Новосибирской области будут принимать гражданские больницы — по месту жительства.

С такими предложениями Новосибирская область обратилась к Министерству обороны, в ведомстве пошли навстречу, поддержав инициативу главы нашего региона. Предварительные договоренности о возможности оказания в родном регионе медицинской помощи новосибирским бойцам, получившим ранение во время СВО, достигнуты с Минздравом РФ и Министерством обороны РФ.

Напомним, что в нашем регионе с 1 марта 2023 года в Новосибирской области начал действовать губернаторский проект — Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО.

С его помощью участники СВО, получившие ранения или травмы, могут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию, а также получить ряд других услуг, включая профессиональное образование.

Губернаторский реабилитационный сертификат остаётся успешной технологией, ориентированной на удовлетворение потребностей конкретных людей. Возможности сертификата постоянно расширяются, — так, в мае текущего года появилось новое направление его использования — зубопротезирование. В конце лета запущено ещё одно направление поддержки — это оказание услуг в полустационарной форме в качестве дополнительного средства при прохождении реабилитации.

Участник СВО оценил работу реабилитационного центра «Лесной»
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Центр «Лесной» присоединился к программе Сертификатов по реабилитации для пострадавших участников СВО.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Военные#СВО#Ольга Храмушкина#Госпиталь
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