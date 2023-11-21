Новосибирские бойцы будут долечиваться в Новосибирске

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Новосибирские бойцы СВО, проходящие длительное лечение, смогут получать его не только в Москве, но и в Новосибирске. Это удобно и для родных военнослужащих, которые получат возможность посещать их во время лечения, и для самих бойцов, потому что «дома и стены помогают», подчеркнул Андрей Травников.
Кроме того, с 1 января 2024 года, в том числе, на долечивание бойцов в Новосибирской области будут принимать гражданские больницы — по месту жительства.
С такими предложениями Новосибирская область обратилась к Министерству обороны, в ведомстве пошли навстречу, поддержав инициативу главы нашего региона. Предварительные договоренности о возможности оказания в родном регионе медицинской помощи новосибирским бойцам, получившим ранение во время СВО, достигнуты с Минздравом РФ и Министерством обороны РФ.
Напомним, что в нашем регионе с 1 марта 2023 года в Новосибирской области начал действовать губернаторский проект — Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО.
С его помощью участники СВО, получившие ранения или травмы, могут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию, а также получить ряд других услуг, включая профессиональное образование.
Губернаторский реабилитационный сертификат остаётся успешной технологией, ориентированной на удовлетворение потребностей конкретных людей. Возможности сертификата постоянно расширяются, — так, в мае текущего года появилось новое направление его использования — зубопротезирование. В конце лета запущено ещё одно направление поддержки — это оказание услуг в полустационарной форме в качестве дополнительного средства при прохождении реабилитации.
Центр «Лесной» присоединился к программе Сертификатов по реабилитации для пострадавших участников СВО.