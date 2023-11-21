Новосибирские бойцы будут долечиваться в Новосибирске

Новосибирские бойцы СВО, проходящие длительное лечение, смогут получать его не только в Москве, но и в Новосибирске. Это удобно и для родных военнослужащих, которые получат возможность посещать их во время лечения, и для самих бойцов, потому что «дома и стены помогают», подчеркнул Андрей Травников.