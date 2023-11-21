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Уроженец Новосибирска отказался воевать на СВО против русских на стороне ВСУ

Уроженец Новосибирска отказался воевать на СВО против русских на стороне ВСУ

21 ноября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Мужчина, родившийся в Новосибирске, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за отказ участвовать в боевых действиях против своих соотечественников.

Уроженец Новосибирска отказался участвовать в боевых действиях на СВО против русских. Мужчина переехал в Украину из Сибири в возрасте двух лет и уже 43 года живет в этой стране. Несмотря на то, что он имеет украинское гражданство, он всё равно считает себя русским и отказывается идти на фронт.

Ему приходило несколько повесток, но он отказывался брать в руки оружие. «Я русский. Ни в белоруса, ни в русского, ни в украинца я стрелять не буду», — приводит слова сибиряка издание nashdonbass ru.

После вынесения приговора, где ему назначили полгода колонии, мужчина подал апелляцию, надеясь отбывать наказание по месту жительства, но его просьбу отклонили. У него есть двое детей, дочь и сын, которые очень нуждаются в его поддержке, так как его семья едва сводит концы с концами, писал Телеграм-канал Readovka. Его мужественное решение было высоко оценено общественностью.

Собрание в поддержку мобилизованных прошло в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Украина#СВО#Эмилия Губарева#Мобилизация#ВСУ
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