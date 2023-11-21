Уроженец Новосибирска отказался воевать на СВО против русских на стороне ВСУ

Уроженец Новосибирска отказался участвовать в боевых действиях на СВО против русских. Мужчина переехал в Украину из Сибири в возрасте двух лет и уже 43 года живет в этой стране. Несмотря на то, что он имеет украинское гражданство, он всё равно считает себя русским и отказывается идти на фронт.