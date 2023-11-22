Бомбардировщики СУ-34 передали Минобороны на новосибирском заводе им. Чкалова

На заводе уже начали работу по выполнению программы на следующий год, и объемы производства будут значительно увеличены. Кроме того, завод занят обслуживанием и поддержанием летной готовности уже имеющегося авиационного оборудования. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.