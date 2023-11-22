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Бомбардировщики СУ-34 передали Минобороны на новосибирском заводе им. Чкалова

Бомбардировщики СУ-34 передали Минобороны на новосибирском заводе им. Чкалова

22 ноября 2023, 04:59
Фото: Новосибирь/Телеграм
Партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передали Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа. Самолеты делали на Новосибирском авиационном заводе.

Министерство обороны России получило новую партию передовых военных самолетов Су-34. Эти бомбардировщики были сделаны на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова и успешно прошли все необходимые испытания — как наземные, так и в воздухе.

Фото: Новосибирь/Телеграм

Самолеты Су-34 являются ключевым элементом российской ударной авиации. Они могут использовать передовое оружие для поражения земных и надводных целей и обладают высокой точностью при бомбометании.

На заводе уже начали работу по выполнению программы на следующий год, и объемы производства будут значительно увеличены. Кроме того, завод занят обслуживанием и поддержанием летной готовности уже имеющегося авиационного оборудования. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

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#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
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