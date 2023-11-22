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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Новосибирцы не могут зайти на сайт «ВКонтакте» из-за сбоя

22 ноября 2023, 13:20
Фото: 1MI
В соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Новосибирцам недоступна соцсеть «ВКонтакте»: произошел сбой

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» снова «легла» из-за непонятного сбоя. Причины пока неизвестны.

Новосибирцы не могут зайти на сайт «ВКонтакте». У многих пользователей при попытке зайти в профиль появляется надпись: «Страница, которую Вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже» (The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later). Возникают трудности и с заходом на страницы пабликов.

При попытке зайти на сайт через мобильное приложение пользователю постоянно сообщают про возникшую ошибку при попытке зайти в раздел «Новости» или обновить страницу.

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При этом техническая служба «ВКонтакте» ведет работу над устранением сбоя.

«Пользователи могут испытывать трудности с загрузкой сервисов. Ведется работа над восстановлением доступа», — сообщили Ngs. Ru представители соцсети.
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В настоящий момент при попытке зайти на сайт сообщается о недоступности раздела «Новости». Зайти в другие разделы не получается.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Соцсети#Сбой#ВКонтакте#Александр Ляхов
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