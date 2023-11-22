Новосибирцы не могут зайти на сайт «ВКонтакте» из-за сбоя

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Новосибирцы не могут зайти на сайт «ВКонтакте». У многих пользователей при попытке зайти в профиль появляется надпись: «Страница, которую Вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже» (The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later). Возникают трудности и с заходом на страницы пабликов.
При попытке зайти на сайт через мобильное приложение пользователю постоянно сообщают про возникшую ошибку при попытке зайти в раздел «Новости» или обновить страницу.
При этом техническая служба «ВКонтакте» ведет работу над устранением сбоя.
«Пользователи могут испытывать трудности с загрузкой сервисов. Ведется работа над восстановлением доступа», — сообщили Ngs. Ru представители соцсети.
В настоящий момент при попытке зайти на сайт сообщается о недоступности раздела «Новости». Зайти в другие разделы не получается.