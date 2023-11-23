В Новосибирске сообщили о состоянии женщины-курьера, которая провалилась под лед

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
В Новосибирске сообщили о состоянии женщины-курьера, которая провалилась в автомобиле под лед. Инцидент произошел в микрорайоне Шлюз.
Вечером 22 ноября сибирячка ехала к клиенту по указаниям навигатора, но ошиблась дорогой, в результате чего ее машина провалилась под лед. Спасатели разбили лобовое стекло и вытащили женщину из автомобиля.
После того, как ее спасли, она отказалась от госпитализации. Муж курьера приехал на место происшествия и забрал ее домой.