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Афросибирячка Дженис Муэ из Новосибирска стала самой сексуальной девушкой

Афросибирячка Дженис Муэ из Новосибирска стала самой сексуальной девушкой

27 ноября 2023, 02:27
Фото: соцсети Дженис Муэ
Дженис Муэ стала самой сексуальной девушкой Новосибирска после победы в конкурсе красоты, где она выиграла титул Sexy Lady of Siberia.

Жительница Новосибирска по имени Дженис Муэ стала победительницей конкурса красоты. Звание, которое ей было присвоено, звучит как «Сексуальная Леди Сибири». Об этом событии Дженис сообщила в своих аккаунтах в социальных сетях.

Девушка отметила, что было непросто одержать победу, так как все участницы были красивыми и каждая обладала своими достоинствами. Она также выразила благодарность всем, кто болел за нее и голосовал, а особенно тем, кто пришел на финал, даже если они не знали ее лично.

Дженис является профессиональной моделью. В ее портфолио есть успешные фотосессии, включая съемку для коллекции очков известного новосибирского певца Мити Фомина.

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#Общество#Новосибирск#Конкурс#Модель#Эмилия Губарева#Конкурс красоты
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