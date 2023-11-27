Афросибирячка Дженис Муэ из Новосибирска стала самой сексуальной девушкой

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Жительница Новосибирска по имени Дженис Муэ стала победительницей конкурса красоты. Звание, которое ей было присвоено, звучит как «Сексуальная Леди Сибири». Об этом событии Дженис сообщила в своих аккаунтах в социальных сетях.
Девушка отметила, что было непросто одержать победу, так как все участницы были красивыми и каждая обладала своими достоинствами. Она также выразила благодарность всем, кто болел за нее и голосовал, а особенно тем, кто пришел на финал, даже если они не знали ее лично.
Дженис является профессиональной моделью. В ее портфолио есть успешные фотосессии, включая съемку для коллекции очков известного новосибирского певца Мити Фомина.