Новосибирцы рассказали о последствиях урагана в Крыму

Очень сильно пострадал Матросский бульвар — ветром положило сосны, сакуры, пара деревьев сломаны. Есть разрушения на Мемориале Примирения, с героями Гражданской войны. Очень много согнувшихся от ветра деревьев по всему городу, есть места, где ветер повалил заборы.