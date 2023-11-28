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Published Сегодня, 07:58

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В Севастополе продолжают устранять последствия аварии.

Новосибирцы рассказали о последствиях урагана в Крыму

28 ноября 2023, 07:58
Фото: atas.info
В Севастополе продолжают устранять последствия аварии.
Жительница Новосибирска застала в Севастополе мощный ураган 26 ноября 2023 года. Рядом с домом, где она проживала ветром повалило огромный кипарис, повреждена газовая труба.

Недалеко от ул. Народная в Севастополе огромный кипарис упал на бетонный столб с коммуникациями, смял газовую трубу. Сотрудники МЧС устраняют последствия. В близлежащих домах отключали газ и электроэнергию на период восстановительных работ.

Как сообщают новосибирцы, в Севастополе продолжают устранять последствия аварии.Как сообщают новосибирцы, в Севастополе продолжают устранять последствия аварии.
Как сообщают новосибирцы, в Севастополе продолжают устранять последствия аварии.
Фото: atas.info

В городе частично не работает транспорт, все рейсы морского транспорта, паромы отменены. Волнами разрушен настил на Графской пристани, сегодня ветер стихает, вся пристань завалена камнями и ветками, рассказала Атас.Инфо жительница Новосибирска, оказавшаяся в эти дни в Севастополе.

Очень сильно пострадал Матросский бульвар — ветром положило сосны, сакуры, пара деревьев сломаны. Есть разрушения на Мемориале Примирения, с героями Гражданской войны. Очень много согнувшихся от ветра деревьев по всему городу, есть места, где ветер повалил заборы.

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#Происшествия#Погода#Ураган#Крым#Ольга Храмушкина
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