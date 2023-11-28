Новосибирцы рассказали о последствиях урагана в Крыму

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Недалеко от ул. Народная в Севастополе огромный кипарис упал на бетонный столб с коммуникациями, смял газовую трубу. Сотрудники МЧС устраняют последствия. В близлежащих домах отключали газ и электроэнергию на период восстановительных работ.
В городе частично не работает транспорт, все рейсы морского транспорта, паромы отменены. Волнами разрушен настил на Графской пристани, сегодня ветер стихает, вся пристань завалена камнями и ветками, рассказала Атас.Инфо жительница Новосибирска, оказавшаяся в эти дни в Севастополе.
Очень сильно пострадал Матросский бульвар — ветром положило сосны, сакуры, пара деревьев сломаны. Есть разрушения на Мемориале Примирения, с героями Гражданской войны. Очень много согнувшихся от ветра деревьев по всему городу, есть места, где ветер повалил заборы.
Туристы из Новосибирска продолжают выбирать Крым для своих путешествий.