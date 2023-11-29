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Основатель компании «СДЭК» продает свою долю

Новосибирский предприниматель Леонид Гольдорт продает свою долю в «СДЭК»

29 ноября 2023, 10:29
Фото: cdek.ru
Основатель компании «СДЭК» продает свою долю

Основатель компании «СДЭК» продает долю из-за отъезда в Израиль

Основатель и генеральный директор логистического оператора «СДЭК» Леонид Гольдорт продает свою долю в компании. Она предварительно оценивается до 19 миллиардов рублей.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на инсайдерскую информацию, причиной продажи активов в «СДЭК» Леонидом Гольдортом стала его эмиграция в Израиль. При этом другие совладельцы логистического оператора Вячеслав Пиксаев, Инна Яковлева и Евгений Цацура не намерены расставаться со своими долями.

 

Согласно данным СПАРК, на конец 2020 года Гольдорт обладал 55,44% в компании. Вячеславу Пиксаеву принадлежит 37% (данные на июль 2023 года), Инне Яковлевой — 6,5% (июль 2023 года), Евгению Цацуре — 1% (октябрь 2020 года), Леонид Гольдорт также является мажоритарным акционером «СДЭК».

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Сейчас интерес к сделке проявили 15 контрагентов. Среди них — «Тинькофф банк», АФК «Система», Qiwi, «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль», «Деловые линии» и 5post. Стоимость доли Леонида Гольдорта предварительно оценивается в диапазоне 16,6 — 19,4 миллиарда рублей.

 

Компанию СДЭК основали в 2000 году в Новосибирске Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев. Региональная курьерская служба превратилась в международную компанию, лидирующую на рынке доставки России.

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