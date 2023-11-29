Новосибирский предприниматель Леонид Гольдорт продает свою долю в «СДЭК»

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на инсайдерскую информацию, причиной продажи активов в «СДЭК» Леонидом Гольдортом стала его эмиграция в Израиль. При этом другие совладельцы логистического оператора Вячеслав Пиксаев, Инна Яковлева и Евгений Цацура не намерены расставаться со своими долями.