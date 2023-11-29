Новосибирский предприниматель Леонид Гольдорт продает свою долю в «СДЭК»

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на инсайдерскую информацию, причиной продажи активов в «СДЭК» Леонидом Гольдортом стала его эмиграция в Израиль. При этом другие совладельцы логистического оператора Вячеслав Пиксаев, Инна Яковлева и Евгений Цацура не намерены расставаться со своими долями.
Согласно данным СПАРК, на конец 2020 года Гольдорт обладал 55,44% в компании. Вячеславу Пиксаеву принадлежит 37% (данные на июль 2023 года), Инне Яковлевой — 6,5% (июль 2023 года), Евгению Цацуре — 1% (октябрь 2020 года), Леонид Гольдорт также является мажоритарным акционером «СДЭК».
Сейчас интерес к сделке проявили 15 контрагентов. Среди них — «Тинькофф банк», АФК «Система», Qiwi, «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль», «Деловые линии» и 5post. Стоимость доли Леонида Гольдорта предварительно оценивается в диапазоне 16,6 — 19,4 миллиарда рублей.
Компанию СДЭК основали в 2000 году в Новосибирске Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев. Региональная курьерская служба превратилась в международную компанию, лидирующую на рынке доставки России.