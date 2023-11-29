Новосибирцы требуют установки видеокамер в Купинской ЦРБ из-за гибели больных

В документе утверждается, что к медицинскому учреждению имеются претензии со стороны районной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства не нашли в больнице целый ряд медицинского оборудования — в том числе, аппарат для рентгенографии, кардиомониторы, томограф, тележки для перемещения пациентов и оборудование для их реабилитации. Купинский районный суд удовлетворил исковое заявление и потребовал поставить медтехнику до 31 декабря 2024 года.