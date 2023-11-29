Новосибирцы требуют установки видеокамер в Купинской ЦРБ из-за гибели больных

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Автор петиции Вера Зебницкая утверждает, что из-за халатности врачей в Купинской центральной районной больнице скончалась ее двенадцатилетняя дочь Ангелина. Как показала экспертиза, подростка можно было спасти.
«Мы, жители Купинского района Новосибирской области, требуем установить видеонаблюдение в поликлиническом отделении и стационаре ГБУЗ НСО „Купинская ЦРБ“ в связи с повышенной смертностью. Чтобы за врачами был какой-то контроль, родственники, потерявшие своих близких в Купинской ЦРБ, требуют установить видеокамеры!», — сообщается в петиции.
В документе утверждается, что к медицинскому учреждению имеются претензии со стороны районной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства не нашли в больнице целый ряд медицинского оборудования — в том числе, аппарат для рентгенографии, кардиомониторы, томограф, тележки для перемещения пациентов и оборудование для их реабилитации. Купинский районный суд удовлетворил исковое заявление и потребовал поставить медтехнику до 31 декабря 2024 года.
До этого больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей за неправильное хранение лекарств и отсутствие профильных специалистов. Однако меры до сих пор не приняты.
На момент написания материала петицию подписали 927 человек.