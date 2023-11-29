Восемь горнолыжных курортов откроются в Новосибирской области зимой 2023-2024

Один из самых популярных горнолыжных центров, «Юрманка», будет работать в Маслянинском районе. Также будут открыты комплексы «Ключи» и «Альбатрос». В дополнение к этому станет доступен сноуборд-парк «Горский» и горнолыжный клуб «Корел-Иня».