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Published Сегодня, 05:09

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Где можно покататься на лыжах

Восемь горнолыжных курортов откроются в Новосибирской области зимой 2023-2024

29 ноября 2023, 05:09
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Где можно покататься на лыжах
В 2023 году в Новосибирской области появится возможность посетить 8 новых горнолыжных курортов. Об этом сообщила Анна Павлова, заместитель министра экономического развития региона, на пресс-конференции.

Один из самых популярных горнолыжных центров, «Юрманка», будет работать в Маслянинском районе. Также будут открыты комплексы «Ключи» и «Альбатрос». В дополнение к этому станет доступен сноуборд-парк «Горский» и горнолыжный клуб «Корел-Иня».

В Колыванском районе будут открыты комплексы «Горный» и «Пихтовый гребень», а в Кольцово заработает горнолыжный центр с таким же названием.

Также жителям области и гостям предложат посетить Новосибирское водохранилище для занятий сноукайтингом и виндсерфингом. Им также будет доступен участие в фестивале по строительству иглу «Город эскимосов».

В Искитимском районе можно будет посетить экскурсии к Бердским скалам и Форту Хаски.

А ещё новосибирцы смогут съездить к Карпысакскому водопаду в Тогучинском районе и или покататься на снегоходах.

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#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Отдых#Эмилия Губарева#Юрманка#Лыжи#Горнолыжный спорт
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