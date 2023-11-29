Восемь горнолыжных курортов откроются в Новосибирской области зимой 2023-2024

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Один из самых популярных горнолыжных центров, «Юрманка», будет работать в Маслянинском районе. Также будут открыты комплексы «Ключи» и «Альбатрос». В дополнение к этому станет доступен сноуборд-парк «Горский» и горнолыжный клуб «Корел-Иня».
В Колыванском районе будут открыты комплексы «Горный» и «Пихтовый гребень», а в Кольцово заработает горнолыжный центр с таким же названием.
Также жителям области и гостям предложат посетить Новосибирское водохранилище для занятий сноукайтингом и виндсерфингом. Им также будет доступен участие в фестивале по строительству иглу «Город эскимосов».
В Искитимском районе можно будет посетить экскурсии к Бердским скалам и Форту Хаски.
А ещё новосибирцы смогут съездить к Карпысакскому водопаду в Тогучинском районе и или покататься на снегоходах.