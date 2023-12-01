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Пострадали 33 человека

Лжеинвестор обманула 33 новосибирца, вложивших 46 млн в ее фальшивый бизнес

1 декабря 2023, 07:02
Фото: Midjourney
Пострадали 33 человека
В Карасуке Новосибирской области женщину приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о хищении 46 млн рублей.

31-летняя сибирячка под видом инвестора обманывала местных жителей, обещая им высокие процентные выплаты. Она действовала вместе с группой и использовала заведомо ложные сведения.

С января 2019 по август 2022 года осужденная предлагала жертвам получать ежемесячные выплаты в размере от 100% до 130% годовых, основываясь на суммах, которые они вкладывали. Однако никто из 33 пострадавших таких выплат не получил. Во время следствия, удалось возместить ущерб в размере 26 млн рублей.

Карасукский районный суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако исполнение наказания ей отложено до тех пор, пока ее ребенку, который является иждивенцем осужденной, не исполнится 14 лет.

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