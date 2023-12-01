Лжеинвестор обманула 33 новосибирца, вложивших 46 млн в ее фальшивый бизнес

С января 2019 по август 2022 года осужденная предлагала жертвам получать ежемесячные выплаты в размере от 100% до 130% годовых, основываясь на суммах, которые они вкладывали. Однако никто из 33 пострадавших таких выплат не получил. Во время следствия, удалось возместить ущерб в размере 26 млн рублей.