Лжеинвестор обманула 33 новосибирца, вложивших 46 млн в ее фальшивый бизнес

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:20
31-летняя сибирячка под видом инвестора обманывала местных жителей, обещая им высокие процентные выплаты. Она действовала вместе с группой и использовала заведомо ложные сведения.
С января 2019 по август 2022 года осужденная предлагала жертвам получать ежемесячные выплаты в размере от 100% до 130% годовых, основываясь на суммах, которые они вкладывали. Однако никто из 33 пострадавших таких выплат не получил. Во время следствия, удалось возместить ущерб в размере 26 млн рублей.
Карасукский районный суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако исполнение наказания ей отложено до тех пор, пока ее ребенку, который является иждивенцем осужденной, не исполнится 14 лет.