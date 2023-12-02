Призовут ли женщин на СВО, рассказал комбат новосибирской «Веги» Андрей Панферов

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Published Сегодня, 02:15
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Андрей Панферов отметил, что сибирячки могут быть призваны на СВО только по контракту или добровольцами. В то же время командир уверен, что не будет необходимости мобилизовать жительниц региона, так как уже существует достаточное количество мужчин.
Панфёров заметил, что всегда было большое желание у женщин служить в Вооруженных Силах РФ. Однако он полагает, что сибирячки не станут отправляться на передовую линию, скорее всего они будут помогать в тылу, выполняя задачи связисток и медиков. Командир отметил, что предлагаемое денежное довольствие за военную службу может привлечь значительное количество желающих.
Также Панфёров отмечает, что женщины обладают большей настойчивостью и исполнительностью, чем мужчины, и способны качественно выполнять поставленные задачи, служа примером для других, пишет МК в Новосибирске.