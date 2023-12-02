Призовут ли женщин на СВО, рассказал комбат новосибирской «Веги» Андрей Панферов

Панфёров заметил, что всегда было большое желание у женщин служить в Вооруженных Силах РФ. Однако он полагает, что сибирячки не станут отправляться на передовую линию, скорее всего они будут помогать в тылу, выполняя задачи связисток и медиков. Командир отметил, что предлагаемое денежное довольствие за военную службу может привлечь значительное количество желающих.