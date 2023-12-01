Комбат новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов назвал главные ошибки СВО

По словам Андрея Панферова, с самого начала были приняты неправильные решения, которые до сих пор приходится исправлять. Одной из таких ошибок была нехватка военных специалистов. Недоставало артиллеристов и экспертов по управлению беспилотниками. Военные на месте получали обучение по контрбатарейной борьбе с противником.