Комбат новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов назвал главные ошибки СВО

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
По словам Андрея Панферова, с самого начала были приняты неправильные решения, которые до сих пор приходится исправлять. Одной из таких ошибок была нехватка военных специалистов. Недоставало артиллеристов и экспертов по управлению беспилотниками. Военные на месте получали обучение по контрбатарейной борьбе с противником.
Также были замечены проблемы с тыловым обеспечением. Многое уже удалось исправить, но для этого пришлось пожертвовать многими ресурсами, пишет МК в Новосибирске.
Командир «Веги» также отметил, что необходимо было более тщательно продумать вопрос частичной мобилизации.