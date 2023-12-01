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Published Сегодня, 03:23

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Ошибки частичной мобилизации назвал Панферов

Комбат новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов назвал главные ошибки СВО

1 декабря 2023, 03:23
Фото: Законодательное собрание НСО
Ошибки частичной мобилизации назвал Панферов
Андрей Панферов, командир добровольческого батальона «Вега» из Новосибирска, назвал главные ошибки, совершенные в начале специальной военной операции.

По словам Андрея Панферова, с самого начала были приняты неправильные решения, которые до сих пор приходится исправлять. Одной из таких ошибок была нехватка военных специалистов. Недоставало артиллеристов и экспертов по управлению беспилотниками. Военные на месте получали обучение по контрбатарейной борьбе с противником.

Также были замечены проблемы с тыловым обеспечением. Многое уже удалось исправить, но для этого пришлось пожертвовать многими ресурсами, пишет МК в Новосибирске.

Командир «Веги» также отметил, что необходимо было более тщательно продумать вопрос частичной мобилизации.

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#Общество#Новосибирск#Спецоперация#Вега#СВО#Эмилия Губарева#Мобилизация#Комбат
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