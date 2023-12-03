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Команда выиграла

Хоккеист ХК «Лада» доиграл матч с новосибирским ХК «Сибирь» со сломанным носом

3 декабря 2023, 04:12
Фото: atas.info
Команда выиграла
Хоккеист ХК «Лада» Андрей Алтыбармакян получил перелом носа во время матча в Новосибирске, однако доиграл игру.

В Новосибирске во время матча между хоккейной командой «Лада» и «Сибирь» один из игроков, Андрей Алтыбармакян, получил травму во втором периоде. Однако он не сдался и продолжил играть, несмотря на перелом носа. Эту информацию сообщили в официальном телеграм-канале команды.

Через двадцать минут после получения травмы, Андрей вернулся на лед, закрыв свое лицо защитной маской, чтобы помочь своей команде победить этот сложный матч в Новосибирске.

Игра между «Ладой» и «Сибирью» проходила 2 декабря, и она была очень напряженной. Сильнее оказалась команда «Лада», которая одержала победу со счетом 2:3. После окончания матча Андрея Алтыбармакяна доставили в больницу для медицинского обследования.

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