Хоккеист ХК «Лада» доиграл матч с новосибирским ХК «Сибирь» со сломанным носом

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
В Новосибирске во время матча между хоккейной командой «Лада» и «Сибирь» один из игроков, Андрей Алтыбармакян, получил травму во втором периоде. Однако он не сдался и продолжил играть, несмотря на перелом носа. Эту информацию сообщили в официальном телеграм-канале команды.
Через двадцать минут после получения травмы, Андрей вернулся на лед, закрыв свое лицо защитной маской, чтобы помочь своей команде победить этот сложный матч в Новосибирске.
Игра между «Ладой» и «Сибирью» проходила 2 декабря, и она была очень напряженной. Сильнее оказалась команда «Лада», которая одержала победу со счетом 2:3. После окончания матча Андрея Алтыбармакяна доставили в больницу для медицинского обследования.