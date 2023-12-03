Хоккеист ХК «Лада» доиграл матч с новосибирским ХК «Сибирь» со сломанным носом

В Новосибирске во время матча между хоккейной командой «Лада» и «Сибирь» один из игроков, Андрей Алтыбармакян, получил травму во втором периоде. Однако он не сдался и продолжил играть, несмотря на перелом носа. Эту информацию сообщили в официальном телеграм-канале команды.