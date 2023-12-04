Будет дефицитным: депутаты в первом чтении приняли бюджет Новосибирска на 2024 год

Так, в 2024 году он составит 1 млрд 800 млн рублей, доходы при этом будут равны 83 млрд 456,6 млн рублей. В 2025 году при доходах в 79 млрд 744,9 млн рублей, дефицит составит 1,3 млрд рублей; в 2026 году — 800 млн рублей при доходах 85 млрд 165,9 млн рублей.