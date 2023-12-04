Будет дефицитным: депутаты в первом чтении приняли бюджет Новосибирска на 2024 год

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
4 декабря депутаты горсовета Новосибирска во время очередной сессии рассмотрели бюджет города на 2024 год, а также на плановый период 2025–2026 года. Глава департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков заявил, что бюджет будет дефицитным.
Так, в 2024 году он составит 1 млрд 800 млн рублей, доходы при этом будут равны 83 млрд 456,6 млн рублей. В 2025 году при доходах в 79 млрд 744,9 млн рублей, дефицит составит 1,3 млрд рублей; в 2026 году — 800 млн рублей при доходах 85 млрд 165,9 млн рублей.
По его словам, основной статьей дохода, более 66%, станет доход на налоги физических лиц.
Мэр Анатолий Локоть отметил, что бюджет на следующие годы — это план работы, который диктует цели и задачи при развитии города.
«В последние годы у нас появились дополнительные возможности: мы получаем серьезную поддержку из областного бюджета, федерального бюджета, пользуемся возможностями национальных проектов. Сейчас мы планируем основные показатели — доходную, расходную части. Ко второму чтению будем более подробно рассматривать статьи расходов и доходов. Мы принимаем важный документ в интересах развития Новосибирска. Призываю вас поддержать бюджет в первом чтении и продолжить работу над его конкретизацией», — заявил глава города.