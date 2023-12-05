«Наполеон» Ридли Скотта нелегально показывают в Новосибирске как «Премьеру №28»

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:32
Фильм Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли не получил разрешение на показ в кинотеатрах России. Тем не менее, он быстро появился на наших экранах — мировая премьера состоялась 22 ноября.
В Новосибирске показы данного байопика не афишируют. На сайте одного из кинотеатров сеансы называются Cim-Party, организованными якобы арендатором .В другом кинотеатре не указывается название фильма, а он просто называется «Большой премьерой №28». Несмотря на отсутствие широкой рекламы, сотни жителей Сибири уже успели посмотреть эту ленту.
Американские и европейские критики считают, что фильм не составит больших кассовых сборов, об этом даже свидетельствуют цифры за первую неделю показа. В России предсказать судьбу фильма вообще невозможно из-за нелегальной схемы показов.