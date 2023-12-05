«Наполеон» Ридли Скотта нелегально показывают в Новосибирске как «Премьеру №28»

В Новосибирске показы данного байопика не афишируют. На сайте одного из кинотеатров сеансы называются Cim-Party, организованными якобы арендатором .В другом кинотеатре не указывается название фильма, а он просто называется «Большой премьерой №28». Несмотря на отсутствие широкой рекламы, сотни жителей Сибири уже успели посмотреть эту ленту.