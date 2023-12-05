atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:32

Published Сегодня, 02:32

Modified Сегодня, 02:32

Updated Сегодня, 02:32

Мировая премьера состоялась 22 ноября

«Наполеон» Ридли Скотта нелегально показывают в Новосибирске как «Премьеру №28»

5 декабря 2023, 02:32
Фото: Кинопоиск
Мировая премьера состоялась 22 ноября

Фильм «Наполеон» начали нелегально показывать в кинотеатрах Новосибирска

Нашумевший байопик о Наполеоне стали показывать и в новосибирских кинотеатрах. При этом картина с Хоакином Фениксом не получила официального прокатного удостоверения.

Фильм Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли не получил разрешение на показ в кинотеатрах России. Тем не менее, он быстро появился на наших экранах — мировая премьера состоялась 22 ноября.

В Новосибирске показы данного байопика не афишируют. На сайте одного из кинотеатров сеансы называются Cim-Party, организованными якобы арендатором .В другом кинотеатре не указывается название фильма, а он просто называется «Большой премьерой №28». Несмотря на отсутствие широкой рекламы, сотни жителей Сибири уже успели посмотреть эту ленту.

Американские и европейские критики считают, что фильм не составит больших кассовых сборов, об этом даже свидетельствуют цифры за первую неделю показа. В России предсказать судьбу фильма вообще невозможно из-за нелегальной схемы показов.

Читайте также:
Королева ТикТока новосибирская кошка Соня снялась в фильме «Империя кошек»Скандальному режиссеру Андреасяну предлагают снять фильм про самолет под УбинкойДень полиции 2023 в России: ТОП-5 лучших песен и фильмов о сотрудниках МВД
#Общество#Новосибирск#Кино#Афиша#Фильм#Кинотеатры#Алина Гурицкая#Байопик#Прокатное удостоверение#Кассовые сборы#Ридли Скотт#Хоакин Феникс#Наполеон
Подпишитесь
Это будет марионетка: что депутаты Новосибирска говорят об отмене прямых выборов мэра
Вчера, 05:00
Новый сериал «Слово пацана» вызвал у новосибирцев бурное обсуждение уличных драк
Сегодня, 03:05
Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев
Вчера, 04:02
Закрытый вопрос: увольнение главы дептранса Новосибирска не будут обсуждать публично
Вчера, 06:01
С 2024 года в Новосибирской области заработает «Карта жителя» для оплаты проезда
Вчера, 03:59
В Новосибирске стремительно развиваются дискаунтеры
Сегодня, 03:24