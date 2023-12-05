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Updated Сегодня, 10:31

В школах Новосибирской области прошли уроки от АО "РЭС".

Новые уроки и экскурсии для школьников от энергетиков АО «РЭС»

5 декабря 2023, 10:29
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
В школах Новосибирской области прошли уроки от АО "РЭС".
Энергетики АО «РЭС» в рамках системной работы по профилактике детского электротравматизма провели несколько мероприятий в детских образовательных учреждениях Новосибирской области.

В конце ноября сотрудники филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» приехали с тематическим уроком в Прогимназии №1 областного центра. Они очень образно, с помощью яркой презентации рассказали детям об опасности пренебрежения техникой безопасности при обращении с электричеством.

Занятия строятся так, чтобы детям было интересно, в процессе используются красочные листовки-комиксы, плакаты-памятки, мультфильмы и видеоролики. Материалы, которые энергетики используют во время уроков, можно скачать на сайте www.eseti.ru в соответствующем разделе.

На таких уроках дети активно включаются в диалог, обсуждают свои действия в случае, если увидят лежащий на земле оборванный провод, размышляют над тем, почему ни в коем случае нельзя проникать в охранную зону ЛЭП, о том, как опасно залезать на опоры ЛЭП и проникать на территорию подстанций. Дети с интересом задают вопросы и получают ответы, информация в таком познавательном процессе усваивается и запоминается надолго.

В школах Новосибирской области прошли уроки от АО "РЭС".В школах Новосибирской области прошли уроки от АО "РЭС".
В школах Новосибирской области прошли уроки от АО "РЭС".В школах Новосибирской области прошли уроки от АО "РЭС".
В школах Новосибирской области прошли уроки от АО "РЭС".В школах Новосибирской области прошли уроки от АО "РЭС".
В школах Новосибирской области прошли уроки от АО "РЭС".
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

А в Венгеровском районе для учащихся 11 класса Тартасской средней общеобразовательной школы сотрудники филиала «Татарские электрические сети» провели урок-экскурсию.

В процессе экскурсии по территории местного района электрических сетей дети познакомились с людьми, которые обеспечивают работу электросистем, посмотрели спецтехнику и оборудование, которое используется при обслуживании линий электропередачи. Дети не остались равнодушными в ходе посещения автоматизированного пульта управления подстанции.

Энергетики доступно и понятно рассказали детям, что такое электроустановки, какая опасность заключается нахождения в их охранных зонах, какие средства защиты персонала и знаки безопасности наносятся на элементах и ограждениях энергообъектов.

Любой педагог и неравнодушный родитель может воспользоваться сервисом «Заявка на проведение урока электробезопасности» на сайте АО «РЭС». Для этого нужно заполнить интуитивно понятные и простые поля анкеты, выбрать желаемую дату проведения урока и возраст участников. Сотрудники АО «РЭС» рады, когда родители и учителя занимают активную позицию в обучении детей электробезопасности и всегда идут навстречу, приезжая в школы и другие детские образовательные учреждения по заявкам.

АО «РЭС» в очередной раз вошло в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок
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АО «РЭС» вошло в список лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Электросети
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