Новые уроки и экскурсии для школьников от энергетиков АО «РЭС»

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В конце ноября сотрудники филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» приехали с тематическим уроком в Прогимназии №1 областного центра. Они очень образно, с помощью яркой презентации рассказали детям об опасности пренебрежения техникой безопасности при обращении с электричеством.
Занятия строятся так, чтобы детям было интересно, в процессе используются красочные листовки-комиксы, плакаты-памятки, мультфильмы и видеоролики. Материалы, которые энергетики используют во время уроков, можно скачать на сайте www.eseti.ru в соответствующем разделе.
На таких уроках дети активно включаются в диалог, обсуждают свои действия в случае, если увидят лежащий на земле оборванный провод, размышляют над тем, почему ни в коем случае нельзя проникать в охранную зону ЛЭП, о том, как опасно залезать на опоры ЛЭП и проникать на территорию подстанций. Дети с интересом задают вопросы и получают ответы, информация в таком познавательном процессе усваивается и запоминается надолго.
А в Венгеровском районе для учащихся 11 класса Тартасской средней общеобразовательной школы сотрудники филиала «Татарские электрические сети» провели урок-экскурсию.
В процессе экскурсии по территории местного района электрических сетей дети познакомились с людьми, которые обеспечивают работу электросистем, посмотрели спецтехнику и оборудование, которое используется при обслуживании линий электропередачи. Дети не остались равнодушными в ходе посещения автоматизированного пульта управления подстанции.
Энергетики доступно и понятно рассказали детям, что такое электроустановки, какая опасность заключается нахождения в их охранных зонах, какие средства защиты персонала и знаки безопасности наносятся на элементах и ограждениях энергообъектов.
Любой педагог и неравнодушный родитель может воспользоваться сервисом «Заявка на проведение урока электробезопасности» на сайте АО «РЭС». Для этого нужно заполнить интуитивно понятные и простые поля анкеты, выбрать желаемую дату проведения урока и возраст участников. Сотрудники АО «РЭС» рады, когда родители и учителя занимают активную позицию в обучении детей электробезопасности и всегда идут навстречу, приезжая в школы и другие детские образовательные учреждения по заявкам.
АО «РЭС» вошло в список лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок.