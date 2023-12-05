Новые уроки и экскурсии для школьников от энергетиков АО «РЭС»

На таких уроках дети активно включаются в диалог, обсуждают свои действия в случае, если увидят лежащий на земле оборванный провод, размышляют над тем, почему ни в коем случае нельзя проникать в охранную зону ЛЭП, о том, как опасно залезать на опоры ЛЭП и проникать на территорию подстанций. Дети с интересом задают вопросы и получают ответы, информация в таком познавательном процессе усваивается и запоминается надолго.