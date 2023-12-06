Подросток под Новосибирском собрал из старого металлолома рабочий трактор

Об увлечении Ивана Техникой рассказала его мама. Два года назад, когда ему было еще 11 лет, мальчик выкупил за 15 тысяч рублей старый трактор, который продавался как металлолом. Случилось это за две недели до летних каникул, все лето Иван провел у бабушки и привел старый трактор в рабочее состояние, сообщает vn.ru.