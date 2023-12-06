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Трактор Ивана Якубы - очень старая модель КМЗ-012.

Подросток под Новосибирском собрал из старого металлолома рабочий трактор

6 декабря 2023, 03:57
Фото: Газета "За изобилие".
Трактор Ивана Якубы - очень старая модель КМЗ-012.
Тринадцатилетний Иван Якуба из Каргата ездит на собственноручно отремонтированном тракторе, который был продан как груда металла, и не собирается его продавать.

Об увлечении Ивана Техникой рассказала его мама. Два года назад, когда ему было еще 11 лет, мальчик выкупил за 15 тысяч рублей старый трактор, который продавался как металлолом. Случилось это за две недели до летних каникул, все лето Иван провел у бабушки и привел старый трактор в рабочее состояние, сообщает vn.ru.

Деньги на покупку мальчик накопил с подарков на дни рождения и карманных расходов, экономил на чипсах и газировке, по словам самого Ивана, копил очень долго.

Модель трактора очень старая — КМЗ-012, сейчас такие уже не выпускают. В машине мальчик поменял электропроводку, заменил распределитель, починил фары. Также он заново покрасил машину. На тракторе Иван возит кроликам сено.

Разбираться в технике Ивану помогает дедушка. Подросток продолжает собирать металлолом, сдает его, а на вырученные средства покупает все, что нужно для поддержания трактора в рабочем состоянии. Как рассказала мама мальчика, этим летом он научился работать сварочным аппаратом, вместе с отцом они сделали новый загон для птицы.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Школьники#Ольга Храмушкина#Трактор#Металлолом
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