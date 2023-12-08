Более 218 миллионов рублей предъявлено к оплате энерговорам из Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
За 9 месяцев 2023 года специалистами АО «РЭС» было проведено почти 340 тысяч проверок у физических и юридических лиц, в ходе которых выявили почти 600 фактов незаконного потребления электроэнергии общим объемом свыше 40 млн кВт*ч. Нарушителям предъявлено к оплате более 218 млн рублей.
Среди подразделений компании наилучших показателей удалось достичь филиалу «Новосибирские городские электрические сети». Также отличились специалисты Венгеровский РЭС филиала «Татарские электрические сети», благодаря их работе обслуживаемый район электрических сетей стал лидером по борьбе с хищениями электроэнергии.
Одним из эффективных инструментов работы с коммерческими потерями энергоресурса является многолетняя практика внедрения интеллектуальных систем управления и учета электроэнергии. Они позволяют определить на территории региона зоны повышенных коммерческих потерь энергоресурса и выработать адресные меры реагирования. По данному направлению работы за 9 месяцев 2023 года специалисты АО «РЭС» установили почти 16,5 тыс. единиц АИИСКУЭ БП, а также более 1,5 тыс. технических учетов электроэнергии, что в два раза превысило показатели прошлого года за аналогичный период.
В борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее наказание нарушителей. В течение отчетного периода энергетики совместно с правоохранительными органами провели более 280 мероприятий по привлечению к административной и уголовной ответственности. Совместные усилия не только направлены на соблюдение закона в сфере учета электроэнергии, но и позволяют обеспечить надежное электроснабжение потребителей и энергобезопасность региона в целом.
Ведь пресечение фактов незаконного потребления позволяет уменьшить нагрузку на электрические сети до нормального уровня, тем самым обеспечить стабильные параметры качества электроэнергии и надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.
Граждане, которые сообщат о факте воровства электроэнергии в случае подтверждения факта могут получить вознаграждение. Сообщить можно позвонив или написав в АО «РЭС»:
Сотрудников Ао «РЭС» наградили за подключение «Сибирь-Арены» в электроснабжению.