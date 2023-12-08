Более 218 миллионов рублей предъявлено к оплате энерговорам из Новосибирской области

В борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее наказание нарушителей. В течение отчетного периода энергетики совместно с правоохранительными органами провели более 280 мероприятий по привлечению к административной и уголовной ответственности. Совместные усилия не только направлены на соблюдение закона в сфере учета электроэнергии, но и позволяют обеспечить надежное электроснабжение потребителей и энергобезопасность региона в целом.