Обманутые дольщики ЖК «Покровский» устроили акцию протеста в Новосибирске

В субботу, 9 декабря, покупатели квартир в жилом комплексе «Покровский» провели акцию протеста на площадке около театра «Глобус» в Центральном районе Новосибирска. Люди требуют достройки дома на улице Дуси Ковальчук, квартиры в котором они уже оплатили. Однако в феврале 2023 года застройщик, ООО «РИК», был признан банкротом, в организации ведена процедура конкурсного производства.