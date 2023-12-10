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Акция протеста прошла около театра «Глобус»

Обманутые дольщики ЖК «Покровский» устроили акцию протеста в Новосибирске

10 декабря 2023, 03:41
Фото: Елена Осипова
Акция протеста прошла около театра «Глобус»

В центре Новосибирска покупатели квартир в ЖК «„Покровский“ провели митинг

Люди, не получившие своих квартир, провели митинг в центре города. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело

В субботу, 9 декабря, покупатели квартир в жилом комплексе «Покровский» провели акцию протеста на площадке около театра «Глобус» в Центральном районе Новосибирска. Люди требуют достройки дома на улице Дуси Ковальчук, квартиры в котором они уже оплатили. Однако в феврале 2023 года застройщик, ООО «РИК», был признан банкротом, в организации ведена процедура конкурсного производства.

В результате вторая очередь жилого комплекса, это два подъезда, осталась недостроенной. Пострадавшими считаются около 200 человек. По словам обманутых дольщиков, единственное, что им предлагают власти — получить квартиры в новых домах на окраине Новосибирска. Такое решение проблемы людей не устраивает.

В отношении руководители ООО «РИК» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество). Их подозревают в хищении денег покупателей квартир в строящемся доме, сообщает издание «Прецедент».

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