Обманутые дольщики ЖК «Покровский» устроили акцию протеста в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В субботу, 9 декабря, покупатели квартир в жилом комплексе «Покровский» провели акцию протеста на площадке около театра «Глобус» в Центральном районе Новосибирска. Люди требуют достройки дома на улице Дуси Ковальчук, квартиры в котором они уже оплатили. Однако в феврале 2023 года застройщик, ООО «РИК», был признан банкротом, в организации ведена процедура конкурсного производства.
В результате вторая очередь жилого комплекса, это два подъезда, осталась недостроенной. Пострадавшими считаются около 200 человек. По словам обманутых дольщиков, единственное, что им предлагают власти — получить квартиры в новых домах на окраине Новосибирска. Такое решение проблемы людей не устраивает.
В отношении руководители ООО «РИК» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество). Их подозревают в хищении денег покупателей квартир в строящемся доме, сообщает издание «Прецедент».