Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
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Во втором квартале 2023 года жители Новосибирска проявили большой интерес к покупке квартир в новостройках. По данным Росреестра, было заключено свыше 9 000 договоров участия в долевом строительстве, что на 44% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Не смотря на рекордное количество покупок, в Новосибирске по-прежнему есть проблема с долгостроями. В некоторых случаях люди вынуждены ждать свое жилье до 20 лет. Однако в текущем году в областной столице планируется решить эту проблему сразу для 18 долгостроев.
Тем не менее, за первое полугодие текущего года было зарегистрировано 16 000 договоров, что на 4% больше, чем годом ранее. Из них почти половина относится к покупке жилья в новостройках.