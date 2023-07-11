Не смотря на рекордное количество покупок, в Новосибирске по-прежнему есть проблема с долгостроями. В некоторых случаях люди вынуждены ждать свое жилье до 20 лет. Однако в текущем году в областной столице планируется решить эту проблему сразу для 18 долгостроев.