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На трассе Иртыш-Новомихайловка ДТП с бензовозом.

Под Новосибирском опрокинулся бензовоз, произошел разлив 24,5 тонн топлива

15 декабря 2023, 05:45
Фото: МЧС по Новосибирской области.
На трассе Иртыш-Новомихайловка ДТП с бензовозом.
В Коченевском районе после разлива топлива из опрокинувшегося бензовоза устраняются последствия чрезвычайной ситуации.

14 декабря в 17:55 на трассе Р-254 Иртыш-Новомихайловка произошло ДТП с опрокидыванием бензовоза. В результате повреждения цистерны автомобиля произошел разлив 24,5 тонны топлива на площади 200 м².

На месте работают Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, совместно с военнослужащими Сибирского спасательного центра МЧС России они проводят работы по ликвидации последствий. Движение автомобилей по трассе продолжается, пострадавших нет. В ближайшее время будет организован выезд сотрудников Росприроднадзора для забора и анализа грунта.

Бензовоз снес с трассы пожарную машину в Новосибирской области
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В конце ноября 2023 года на трассе бензовоз снес пожарную машину.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Топливо#Ольга Храмушкина#ЧС#Бензовоз
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