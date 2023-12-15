Под Новосибирском опрокинулся бензовоз, произошел разлив 24,5 тонн топлива

14 декабря в 17:55 на трассе Р-254 Иртыш-Новомихайловка произошло ДТП с опрокидыванием бензовоза. В результате повреждения цистерны автомобиля произошел разлив 24,5 тонны топлива на площади 200 м².



На месте работают Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, совместно с военнослужащими Сибирского спасательного центра МЧС России они проводят работы по ликвидации последствий. Движение автомобилей по трассе продолжается, пострадавших нет. В ближайшее время будет организован выезд сотрудников Росприроднадзора для забора и анализа грунта.