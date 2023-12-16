В Искитиме обвинения в наркоторговле рассылают с ВК-аккаунта подполковника полиции

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В городском паблике Искитима в соцсети «ВКонтакте» появились комментарии, в которых некто Иван Иванов обвиняет в торговле наркотиками местного жителя Дмитрия Кремнева. Иванов утверждает, что ранее задержанного по подозрению в сбыте наркотических веществ Кремнева оправдали только в результате небрежной работы полиции.
Как выяснил активист Артем Фролов, аккаунт Ивана Иванова зарегистрирован на телефонный номер, принадлежащий начальнику отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Искитимский, » подполковнику полиции Денису Малевичу.
«Тут даже не вопрос, виноват Дмитрий Кремнев или нет. Вопрос в том, что это выглядит так, как будто полиция не брезгует такими способами, чтобы как-то оклеветать этого человека, чтобы против него обострилось народное мнение. Начальник уголовного розыска создает фейковые страницы и с них идет рассылка клеветы. Это просто жесть! В моем понимании мир перевернулся», — рассказал Артем Фролов редакции Atas.Info.
Подполковник Малевич не отрицает, что эти страницы в социальной сети принадлежат ему. Но отрицает авторство скандальных комментариев.
«Этим аккаунтом „ВКонтакте“ я очень давно уже не пользовался, это мой старый давнишний аккаунт. У меня взломал на днях и „телеграм“, зачем-то это же все взламывается», — заявил Денис Малевич.
Между тем, активисты разыскали в сети еще один фейковый аккаунт, зарегистрированный на другой номер, принадлежащий Малевичу. Зачем подполковнику подставные страницы в ВК, и с какой целью злоумышленникам понадобилось их взламывать, полицейский не прокомментировал.
Ранее мы подробно рассказывали историю жителя Искитима Дмитрия Кремнева, которого в 2017 году задержали по подозрению в распространении наркотиков. Он провел 2 года в СИЗО и еще 2,5 года под домашним арестом. В результате ему удалось выиграть уже два судебных процесса, но прокуратура обжаловала оправдательный приговор, и теперь с запутанной историей разбирается новый состав Искитимского суда.
Дмитрий Кремнев написал обращения на имя прокурора Новосибирской области Александра Бучмана и председателя СК РФ Александра Бастрыкина, с просьбой разобраться в его деле. По словам мужчины, он никогда не имел отношения к наркотикам.