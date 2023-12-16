В Искитиме обвинения в наркоторговле рассылают с ВК-аккаунта подполковника полиции

Ранее мы подробно рассказывали историю жителя Искитима Дмитрия Кремнева, которого в 2017 году задержали по подозрению в распространении наркотиков. Он провел 2 года в СИЗО и еще 2,5 года под домашним арестом. В результате ему удалось выиграть уже два судебных процесса, но прокуратура обжаловала оправдательный приговор, и теперь с запутанной историей разбирается новый состав Искитимского суда.