Стали известны даты предновогоднего ажиотажа в магазинах Новосибирска

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, производители готовы удовлетворить все потребности сибиряков в пищевых товарах на время новогодних праздников.
Наибольший спрос на товары в продуктовых магазинах приходится на период с 20 по 28 декабря. Торговые сети будут работать в усиленном режиме. Несмотря на повышенный спрос, ассортимент продуктов в магазинах будет представлен в достаточном количестве.
Руководителям торговых сетей поручили гарантировать наличие продовольствия на время новогодних праздников и не допускать неоправданного роста цен.