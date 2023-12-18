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Ажиотаж начнется к Новому году

Стали известны даты предновогоднего ажиотажа в магазинах Новосибирска

18 декабря 2023, 09:15
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Ажиотаж начнется к Новому году
Объявлены даты предновогоднего ажиотажа в магазинах. Уже на днях новосибирцы начнут закупаться к празднику, о чем сообщили во время оперативного совещания в правительстве 18 декабря 2023.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, производители готовы удовлетворить все потребности сибиряков в пищевых товарах на время новогодних праздников.

Наибольший спрос на товары в продуктовых магазинах приходится на период с 20 по 28 декабря. Торговые сети будут работать в усиленном режиме. Несмотря на повышенный спрос, ассортимент продуктов в магазинах будет представлен в достаточном количестве.

Руководителям торговых сетей поручили гарантировать наличие продовольствия на время новогодних праздников и не допускать неоправданного роста цен.

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#Новосибирск#Цены#Торговые сети#Магазин#Новый год#Эмилия Губарева#Ассортимент
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