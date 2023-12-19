До конца декабря в 10 маршрутках Новосибирска подорожает проезд

Например, в маршрутках №48, 28, 13, 90 проезд будет стоить 40 рублей. В маршрутном такси №10, 24 можно будет проехать за 45 рублей. А в №8, 38, 87 — за 50 рублей. В маршрутке №65 — за 55 рублей.