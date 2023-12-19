До конца декабря в 10 маршрутках Новосибирска подорожает проезд

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
В 10 маршрутках проезд станет дороже. Подорожание произойдет с 23 декабря 2023. В основном, билет можно будет купить за 40-50 рублей. Цена поднимется, а у некоторых уже поднялась, на 5 рублей.
Например, в маршрутках №48, 28, 13, 90 проезд будет стоить 40 рублей. В маршрутном такси №10, 24 можно будет проехать за 45 рублей. А в №8, 38, 87 — за 50 рублей. В маршрутке №65 — за 55 рублей.
Отметим, что с 23 числа подорожание произойдет во всем наземном и подземном транспорте. Билет также станет на 5 рублей дороже — 35.